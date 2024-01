El emotivo mensaje a los tres aficionados del Sevilla muertos en el accidente de coche

LaLiga confirmó este viernes que se guardará un minuto de silencio en los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion de esta jornada en recuerdo de los aficionados del Sevilla FC fallecidos este jueves en accidente de tráfico mientras viajaban a Madrid para presenciar el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el conjunto sevillista.

"LaLiga, en coordinación con la RFEF, comunica que en la jornada 22 de LaLiga EA Sports y la jornada 24 de LaLiga Hypermotion, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos en memoria de los aficionados del Sevilla FC fallecidos en accidente de tráfico ayer jueves, transmitiendo así las condolencias de todos los Clubes y SAD's, del fútbol español", destacó LaLiga en un comunicado.

El minuto de silencio ya se realizó este pasado jueves en el partido de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Sevilla y se vivirá con especial recuerdo en el encuentro en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el partido entre el Sevilla FC y Osasuna de este domingo.

Este viernes murió el niño de 15 años que también viajaba en el coche. Estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital de Ciudad Real por las lesiones sufridas en los accidentes múltiples ocurridos este pasado jueves en el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Santa Cruz de Mudela, siniestros que ya se habían cobrado la vida de su padre, su hermano y una persona más.

Fuentes del Ayuntamiento de Morón han confirmado a Europa Press la muerte de este menor de edad, después de que el accidente se saldase inicialmente con el fallecimiento de su padre y de su hermano, este último de 17 años. El muchacho estaba en la UCI con pronóstico muy grave. Estas personas viajaban hacia Madrid para asistir al partido de Copa del Rey de este jueves por la noche entre el Atlético y el Sevilla FC.

El presidente de la Unión Deportiva Morón, Raúl Mármol, explicaba que se trataba de "dos hermanos que llevaban a sus hijos" a Madrid para asistir a dicho partido. "Habían montado el día para ir a verlo (por el partido), pero por la niebla tuvieron que parar (el coche) para evitar un accidente y un camión les arrolló", enfatizaba, exponiendo que mientras uno de los hermanos y su hijo "pudieron salir" del coche siniestrado, el otro hermano y uno de sus hijos fallecieron. El hijo restante de este último hombre, de unos 15 años, estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Ciudad Real, si bien finalmente ha fallecido.

Un primo les ha recordado en las redes con un emotivo mensaje: "No tengo palabras para describir lo vivido hoy, lo único que sé es que se me han ido dos pilares importantísimos en mi vida, sois y seréis siempre mi vida entera. Os extrañaré mucho. D.E.P.", decía. “Mi pepillo de mi alma, estuvistes en mis brazos durante mucho tiempo, has peleado y luchado hasta el final como un campeón, estamos orgullosísimos de ti, cuida de tu hermano y de tu padre como siempre lo has hecho, te voy a extrañar mucho pequeñajo”.