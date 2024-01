La respuestas de Ancelotti a Futre y a Laporta, sólo él puede contestar así

El otro día Paolo Futre entró en la polémica de los árbitros criticando a Carlo Ancelotti. Aseguró que su conferencia de Prensa tras el partido del Almería fue vergonzosa. A Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, le han preguntado hoy viernes por eso: "Lo conozco, pero nunca he hablado con él, no quiero contestarle", ha dicho con la elegancia que le caracteriza. También ha hablado de los árbitros y de lo que para él es de verdad el problema arbitral: "No me gusta entrar en este tipo de polémica. En esta semana han hablado mucho. Yo pienso lo mismo que lo que he dicho antes. No tenemos que desviar el tiro", ha dicho el técnico italiano. "Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 23 años en el fútbol español, aquí está el problema. La Liga no está adulterada, ha tenido un problema el fútbol español. Ahora la fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil está haciendo la instrucción y ahora tenemos que esperar. No hay que desviar el tiro", ha insistido.

El Real Madrid juega en Las Palmas, un partido más complicado de lo que parece. ""Es un partido que puede ser complicado por que Las Palmas juega muy bien al fútbol. Va a ser exigente. Tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel después de un partido un poco así. Esta semana nos ha venido bien. Hemos descansado más que jugado. Tenemos a todos disponibles, estamos con muchas ganas".

Espera que el equipo sea más fuerte atrás, tras los goles recibidos los últimos partidos: "Noviembre y diciembre fuimos sólidos. Esto no pasó en los últimos. Metimos muchos goles pero encajamos muchos. Valverde de pivote fue una emergencia. Ahora Tchouameni y Camavinga están bien, hay que volver a esa solidez, más concentrados y contundentes atrás".

No está Bellingham. "Puede jugar Brahim y podemos estudiar la presencia de Joselu. Creo que, como hemos hecho muchas veces, podemos suplir las bajas de jugadores importantes", ha explicado Carlo Ancelotti. El entrenador confía en contar este curso con Militao y Courtois: "Los dos tienen la opción de jugar partidos esta temporada. Están recuperando muy bien y el staff médico no quiere forzar pero están muy bien, entrenando en el campo de manera individual".