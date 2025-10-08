El encuentro entre Jon Rahm y Carlos Alcaraz antes del Open de España

No hay jugador más buscado en el Abierto de España de golf que Jon Rahm. El torneo arranca este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid, y la afición se va a volcar con su golfista, que es una estrella mundial indiscutible, pero solo una semana al año se convierte en el ídolo local. «Vengo encantado, pero es mi deber competir ante el público español. Espero que una generación diga que por verme jugar a mí quisieron ser golfistas profesionales, sería todo un honor decir que están ahí gracias a mí», explicaba el de Barrika sobre lo que siente al jugar en Madrid.

«Me gustaría que hubiera más golf en España. Ojalá de cara al futuro tengamos un apoyo en el país a este deporte», continuaba el recientemente ganador de la Ryder Cup y que busca en Madrid su primer torneo individual del año y el cuarto título del Open de España, después de los que consiguió en 2018, 2019 y 2022. Si se lleva el triunfo el domingo superaría a Seve Ballesteros, el gran ídolo de Jon y su modelo a seguir en el golf.

En las últimas ediciones, Rahm ha puesto todo de su parte en el Club de Campo, pero no ha conseguido sacar el juego que hiciese vibrar a la afición. Ahora tiene una nueva oportunidad y antes, en el torneo Pro-Am que se disputa en la previa, el vasco pudo compartir nueve hoyos en Madrid con Carlos Alcaraz, que se está enamorando del golf.

«Empecé a jugar hace tres años y medio y desde entonces no puedo dejarlo, juego siempre que puedo», decía el de El Palmar, que se reconocía tenso en el arranque de su partido con Jon.

Los segundos nueve hoyos los hizo junto a Shane Lowry, campeón del Abierto Británico en 2019 y encargado de mantener la Ryder Cup en poder de Europa. «Puedo asegurar que su golf es bastante mejor que mi tenis», confesaba el golfista, que es otro de los favoritos al título en Madrid en el Open de España 2025.