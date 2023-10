El histórico enfado de Carlos Alcaraz tras su resultado hoy: su grito es increíble

Carlos Alcaraz no estaba contento. El Másters de Shanghai se le había puesto de cara tras la ausencia de Novak Djokovic y la derrota de mucho de los favoritos. El español estaba en los octavos de final de la competición y lo tenía a mano para clasificarse. Sin embargo, el búlgaro Grigor Dimitrov ha sido mejor que él (5-7, 6-2, 6-4). "Tengo la sensación de que él ha jugado muy bien, su nivel estuvo bastante por encima respecto a los partidos anteriores en los que nos habíamos enfrentado. Yo cometí algunos errores que no tocaban en ese inicio del segundo parcial y no me dejó volver al partido", dijo Alcaraz tras la derrota. Lamentaba haber perdido y que el número uno este ahora más lejos:"Con esta derrota está un poco más lejos. Va a ser más difícil. Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo. Quiero hacerlo lo mejor posible en Basilea, que será mi siguiente torneo. Sse me ha complicado mucho con estos últimos resultados", explicaba.

Para Carlos Alcaraz, cada derrota es un aprendizaje. "Tengo que aprender a mantener la concentración en momentos como el inicio del segundo set, donde no estuve nada bien. Siempre digo que se puede aprender mucho más de las derrotas que de las victorias" contaba el tenista español "Tengo que trabajar más en algunas cosas si quiero vencer a los mejores y antes de volver a competir, voy a entrenar en varios aspectos de los que he podido aprender mucho en este partido".

Lo pasó mal en algunos momentos y se enfadó mucho consigo mismo por no jugar al nivel que se exige. En una de las jugadas que no le salió pegó un grito que se oyó muy lejos.

Durante el partido, Carlos Alcaraz sintió impotencia: "Intenté en todo momento encontrar la manera de aplicar mi tenis, pero no fui capaz. Estuve todo el partido defendiendo, a remolque, sin darme las oportunidades de jugar todo lo agresivo que hubiera deseado". Ni siquiera cuando Dimitrov dudó: "No tuvo ni un solo altibajo, pensaba que después del primer set, que fue duro para él, saldría de manera muy distinta como fue en realidad.