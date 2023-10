El inesperado interés por Jorge Vilda de esta Federación

Jorge Vilda fue el seleccionador que condujo a España a ganar el último Mundial y también uno de los hombres que más se relacionó con Luis Rubiales. En la declaración a la Fiscalía, Jenni Hermoso contó cómo Vilda, en el avión de regreso a España, fue a hablar con su hermano para intentar que Hermoso ayudara a rebajar la tensión que empezaba a crearse contra Rubiales. Vilda fue al juzgado hace unos días a declarar. La fiscal Marta Durántez le hizo varias preguntas, pero él nego que nadie le obligase a hablar con el hermano de Jenni."Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía me dijo: 'Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella", aseguró Rubiales sobre este suceso. "Me dicen que Jorge Vilda lleva dando dos vueltas al avión para seguramente hablar con mi familia. Y pues (fue) a la tercera, porque mi hermano estaba dormido. Dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera Misa (Rodríguez) que estaba hablando Jorge con mi familia", aseguró Jenni Hermoso ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

Eso sí, Jorge Vilda no negó que en el avión fuese a hablar con el hermano de la jugadora. Según él, su acercamiento a él sólo fue para decirle que lo mejor para todos era que Hermoso hablase y así se bajaba el "suflé".

Vilda aseguró que el no vio el beso de Rubiales a Hermoso, pero que sí que se dio cuenta de que el ambiente en el avión de regreso ya no era el mismo, había mucha más tensión. Según algunas informaciones, el interrogatoria a Vilda fue bastante tenso porque el ex seleccionador daba muchos rodeos para contestar a las preguntas.

En la famosa Asamblea, Luis Rubiales renovó y subió el sueldo verbalmente a Jorge Vilda, pero después los acontecimientos fueron inevitables. Rubiales se marchó y Vilda fue de los primeros en ser despedido. Su relación con las jugadoras nunca había sido buena.

Lo que parece ahora es que Jorge Vilda podría tener trabajo enseguida. Según ha adelantado la Cadena Cope, la Federación de Marruecos tiene mucho interés en que el entrenador sea el director deportivo de la selección femenina.