¿Era roja para Endrick? Esto dicen los árbitros

Los últimos minutos del Real Madrid – Alavés por la séptima jornada de LaLiga EA Sports fueron infartantes. Prácticamente, el equipo de Ancelotti tenía la victoria en el bolsillo y por poco se le escapa. Después de ir ganando cómodamente hasta el minuto 84 por 3-0, cayeron dos goles de la visita seguidos (85' y 86'), lo que puso contra las cuerdas a los merengues. Sin embargo, el conjunto de la capital supo aguantar y se llevó el resultado.

Pese al desenlace, se han generado un sinfín de polémicas por las amonestaciones que el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz impuso durante el partido o dejó de imponer. Principalmente, los reflectores se han posado sobre una jugada en la que se encuentra directamente relacionada la joven promesa del Madrid: Endrick. El jugador brasileño ingresó sobre el minuto 69 por Rodrygo y desde que pisó el césped fue un peligro constante en el área del equipo albiazul.

Era el minuto 83 cuando Endrick buscaba hacerse un espacio para recibir el balón. Lo marcaba Mouriño de cerca y de un momento a otro el jugador del Alavés cayó. Cuando las cámaras repitieron la acción se pudo ver que el brasileño golpeó en los genitales al defensa uruguayo, por lo que a Muñiz Ruiz se le alertó desde el pinganillo y fue a atender lo ocurrido.

Al final, terminó mostrándole la amarilla al brasileño, lo que desencadenó una gran inconformidad por parte del cuerpo técnico del Alavés, quienes consideraron que la jugada era merecedora de una roja. "Nadie puede pensar que esa acción no es roja. Tiene que expulsar al jugador porque tiene la intención de pegar y, además, le pega. ¿Por qué no lo hace el colegiado o el VAR? Hay que preguntárselo a ellos. Teníamos que haber jugado los últimos minutos contra diez", dijo en la rueda de prensa Luis García Plaza, entrenador albiazul.

Varios árbitros en activo y retirados han dado su opinión al respecto. Uno de ellos fue Alfonso Pérez Burrull, quien dijo para Radio MARCA que: "Sin ser una patada peligrosa ni con mucha agresividad, el hecho de que sea sin mediar disputa de balón se puede sancionar como expulsión. Una acción, por cierto, que no la vio el árbitro y se la tuvieron que indicar a través del pinganillo".

Eduardo Iturralde González también analizó la jugada en el Carrusel Deportivo de la SER: "En el minuto 83 Endrick lanza un rodillazo a un jugador del Alavés, Mouriño, sin estar en disputa del balón siendo amonestado. El árbitro me imagino que pensó que era simplemente temeraria y por eso amonestó, pero en mi opinión es una agresión y Endrick debería haber sido expulsado". Según César Muñiz Fernández "es una roja muy clara a Endrick. Es una conducta violenta sin el balón en disputa", así lo afirmó el exárbitro en Onda Cero.

El aviso de Ancelotti a sus jugadores tras el aluvión de tarjetas

En la rueda de prensa postpartido, Carlo Ancelotti se pronunció sobre lo sucedido. Referente a la polémica acción del brasileño no quiso profundizar mucho: "No he visto la acción de Endrick en directo ni tampoco la he visto en el replay. Así que no puedo opinar. Hablé con Luis después del partido, pero sin ningún enfrentamiento".

Sin embargo, fue contundente referente a la cantidad de amarillas que hasta la fecha suma el equipo por protestar porque de las trece, ocho han sido por este motivo. "Ha cambiado el método y tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que evitar la protesta y adaptarnos a las nuevas reglas. Es un tema que evaluaremos entre nosotros", concluyó el estratega italiano.