España gana el oro... y lo pierde en media hora: descalificados por un error milimétrico en el relevo 4x100

El Campeonato de Europa de atletismo en Tampere dejó una escena devastadora para el deporte español. Jorge Hernández, velocista pacense del Club Atletismo Badajoz, rozó el podio en los 100 metros lisos, quedando a escasas centésimas de la medalla. Pero fue en el relevo 4x100 donde el golpe emocional alcanzó su punto más alto.

El equipo español accedió a la final con el segundo mejor tiempo, solo superado por Gran Bretaña. En la carrera definitiva, los cuatro relevistas ofrecieron una actuación brillante, cruzando la meta en 39.32 segundos. La celebración fue inmediata: abrazos, lágrimas, euforia. España era campeona de Europa.

Treinta minutos después, la descalificación cayó como un mazazo. El motivo: una infracción técnica en el primer relevo entre Ignacio Hernández y Ander Garaiar. El testigo fue entregado fuera de la zona reglamentaria, un error milimétrico que, según el reglamento, implica la eliminación automática del equipo.

Francia heredó el oro con un tiempo de 39.57, seguida por Alemania y Polonia. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) confirmó la sanción y lamentó el desenlace, subrayando la necesidad de respetar escrupulosamente las normas internacionales.