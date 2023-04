AGON by AOC y Red Bull continúan su colaboración durante este 2023

AGON by AOC, una de las principales marcas de monitores gaming y accesorios informáticos del mundo, junto con Red Bull, se unen de nuevo en 2023 para arrasar en el mundo de los esports. Esta colaboración se inició en 2019 y ha sido un éxito continuo desde entonces, con ambas marcas dispuestas a llevar aún más emoción y acción a la comunidad de jugadores de todo el mundo.

El año pasado, esta colaboración patrocinó 519 eventos en 23 países, proporcionando 580 monitores de juego AGON by AOC a los escenarios de esports de todo el mundo. Los eventos de esports de Red Bull en 2022 reunieron a más de 100.000 espectadores en directo y online. Las retransmisiones generaron 14,7 millones de visitas, con un total de 432 millones de minutos vistos.

Todos estos eventos contarán con monitores competitivos de las gamas gaming, AGON y AGON PRO de AOC, que permitirán el mejor rendimiento posible a los participantes. La serie AGON PRO es la gama más alta de monitores de AGON by AOC, dirigida a competidores y entusiastas de los deportes esports. Estos monitores gaming de gama alta se han diseñado en colaboración con organizaciones de esports profesionales, como el prestigioso equipo G2 Esports, para ofrecer la mejor experiencia de juego. Con frecuencias de actualización de hasta 360 Hz, tiempos de respuesta rapidísimos de tan solo 0,5 ms y un bajo input de entrada, estos monitores están diseñados para competir.

"En AGON by AOC nos encanta poder continuar nuestra relación con Red Bull esports, una colaboración que ha prosperado desde 2019. Nuestro compromiso mutuo para superar los límites de la competición, nos ha permitido crear experiencias inolvidables tanto para los competidores como para los aficionados. Estamos orgullosos de seguir apoyando estos prestigiosos eventos con las tecnologías de última generación que utilizamos en nuestros monitores gaming", añade Anna Stefańczyk, Global Marketing Lead de AOC.

