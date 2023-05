Arturo Castelló sobre Esports City Fest y los festivales: “Los eventos presenciales se van a hacer más grandes y a consolidarse más, pivotando con otros más pequeños”

El Esports City Fest ha pisado por primera vez Andorra. Detrás de esta operación, Encom ha sido gran culpable de que se haya producido un evento que ha reunido a más de 250.000 personas vía digital y 3.000 asistentes físicos al evento.

De la mano de Andorra Business, los esports han tenido una acogida primera que sirven de pistoletazo de salida a los futuros proyectos.

Por nuestra parte, hemos tenido la oportunidad de hablar con Arturo Castelló, CEO de Encom, quién a parte de tener este producto entre manos lidera DreamHack como otra de sus grandes patas de la empresa.

Hablando acerca de cómo se ha producido esta activación en el Principado, el CEO confiesa la búsqueda de sinergia entre el país y Encom: “el origen es porque Andorra detecta los esports como una palanca de innovación como posicionamiento estratégico como país. Nos convertimos en su partner para el desarrollo de este proyecto.

Una de las patas del proyecto es el Esports City Fest. Una competición amateur que está conectada a DreamHack donde conectamos comunidades de aquí para llegar a Valencia. El segundo punto es traer competiciones internacionales a Andorra. La primera ha sido la de Clash Royale con la Iberian International y, por otro lado, visibilizar lo que significa una experiencia presencial de evento de esports al estilo DreamHack. A partir de aquí lo que queremos es desarrollar el proyecto de la mano de Andorra. El siguiente paso es hacer un evento de b2b que haremos en otoño para realizar un encuentro entre profesional para conectar empresas que debatan sobre diferentes temas”.

⚡️ ¡46 DÍASSSSS! DreamHack Valencia 2023 a la vuelta de la esquina 🔜 - Torneos LAN más importantes confirmados ✅ - Alquiler de PC's disponible ✅ - Últimos tickets de parking 🚘 - SEATMAP abierto para seleccionar sitio ⚡️ Consigue tu entrada ya ➡️ https://t.co/EEN8q0mEAy pic.twitter.com/7MA0BA8Wb1 — Esports City League (@esportscitylg) May 21, 2023

Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que este acuerdo entre las dos partes sirve recíprocamente tanto para dar mayor difusión a los festivales de Encom como a Andorra como país abanderador de esports. Por lo tanto, a la hora de preguntar si la marca del Principado va a verse fuera del mismo (en eventos españoles o internacionales), lo cataloga dentro de los “objetivos estratégicos geográficos que pueda tener cada país”: “Esto mismo está entre los planes a seguir. De hecho, en DreamHack Valencia van a tener un stand para buscar esos objetivos. No obstante, bien es cierto que priori se puede pensar que es un país pequeño y podría ser difícil acoger un evento de tales dimensiones, pero no hay que olvidar que a Andorra llegan casi 10 millones de turistas al año. Entonces, no sólo por ratio sino por volumen son capaces de traer más turistas que casi ningún destino turístico que de los que conocemos”.

Por otro lado, no cabe duda de que DreamHack debe ser el premio al que se acceda a través de un formato competitivo. De 2020 a la actualidad, el festival de Valencia ha tratado de llevarse a otras ciudades de España en una segunda edición (como lo ha intentado con Madrid). Sin embargo, el cambio de rumbo desde Encom se ha visto en post a que Esports City League o Esports City Fest sea el trampolín para que, compitiendo en estas paradas se pueda llegar a vivir la experiencia, como jugador en el escenario principal, DreamHack Valencia: “Muy bien visto. La realidad es que después de pandemia con la unión de ESL Group, una de las cosas que ha salido de esa fusión es que los eventos DreamHack pasen a ser grandes eventos, que ya lo son, pero que tengan mayor relevancia y pasen a ser festivales al estilo de una Comic Con o un Tomorrowland, lo cual nos va a llevar a menos eventos, pero más grandes.

Otra de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que queremos conectar el público amateur. Vamos a estructurar mejor la competición amateur que se está dejando un poco de lado. Eso es Esports City League, competiciones amateur para luego pueda conectarse con el público de DreamHack. Si tú ganas una parada de Esports City League puedes vivir la experiencia de competir en DreamHack. No necesariamente queremos vender la idea de convertirse en jugador profesional, porque competir por competir ya mola. Luego si te quieren fichar ya te podrán fichar.

Otra de las oportunidades que ofrece ECL es el encontrar a los mejores jugadores de cada ciudad para poder representarla dentro del entorno competitivo y representar a España y que compita contra Andorra, contra México etc”.

Por último, el recorrido de los esports no cabe duda de que muchos gurús los dan por muertos año tras año. A pesar de ello, 2023 se ha convertido en un año de saneamiento del sector en el que diferentes organizaciones están reestructurando su corporación. Para Castelló, el futuro es incierto, pero lo que tiene claro es que “los eventos presenciales se van a hacer más grandes y a consolidarse más, pivotando con otros más pequeños compitiendo por el interés de las ciudades por hacerlos medianos” y en el caso de los eventos educativos relacionados añade: “ahí yo creo que también habrá una concentración que concrete en operadores que puedan sacar rentabilidad”.