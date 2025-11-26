Black Friday 2025: Steam activa grandes descuentos — estas son las ofertas que más merecen la pena

Aunque Steam suele reservar sus mayores rebajas para las ventas de verano y de invierno, el Black Friday se ha consolidado como un evento secundario pero cada vez más potente. En 2025, las ofertas abarcan una mezcla equilibrada de juegos recientes, clásicos atemporales y lanzamientos independientes que han ganado tracción durante el año.

Además, la plataforma también ha rebajado algunos productos de hardware, destacando un descuento notable en el Steam Deck (20% descuento), lo que marca una estrategia clara por parte de Valve: reforzar su ecosistema y atraer a nuevos usuarios antes del cierre de año.

Las ofertas se mantendrán activas hasta el 1 de diciembre, pero muchos descuentos destacados podrían variar en las próximas horas, por lo que conviene revisarlos cuanto antes.

15 juegos rebajados que merecen la pena en el Black Friday de Steam 2025

Grandes superproducciones (AAA)

1. Ghost of Tsushima – Director’s Cut | Precio aprox.: 29,99 € (antes 59,99 €)

Una de las mejores aventuras de mundo abierto, con un port impecable en PC y una historia épica.

2. Tekken 8 | Precio aprox.: 34,99 € (antes 69,99 €)

La entrega más robusta de la saga, con mejoras visuales y un online más sólido.

3. Star Wars Jedi: Survivor | Precio aprox.: 23,99 € (antes 69,99 €)

Acción cinematográfica con uno de los mejores combates cuerpo a cuerpo del género.

4. Resident Evil 4 Remake | Precio aprox.: 24,99 € (antes 59,99 €)

Un remake magistral con visuales impecables, ritmo perfecto y terror a la antigua.

5. Baldur’s Gate 3 | Precio aprox.: 39,99 € (antes 59,99 €)

El RPG más premiado de los últimos años, con cientos de horas de contenido.

Multijugador y cooperativo

6. It Takes Two | Precio aprox.: 13,99 € (antes 39,99 €)

El cooperativo por excelencia. Perfecto para jugar en pareja o con un amigo.

7. Deep Rock Galactic | Precio aprox.: 7,99 € (antes 29,99 €)

Acción cooperativa minera con muchísima rejugabilidad y comunidad muy activa.

8. DayZ | Precio aprox.: 19,99 € (antes 49,99 €)

Supervivencia hardcore con PvP, PvE y un mapa enorme lleno de tensión.

9. Among Us VR | Precio aprox.: 8,99 € (antes 14,99 €)

La experiencia social definitiva en realidad virtual.

Indies y joyas ocultas

10. Hades | Precio aprox.: 12,49 € (antes 24,99 €)

Roguelike perfecto para quienes buscan reto, narrativa emergente y acción frenética.

11. Hollow Knight | Precio aprox.: 6,99 € (antes 14,99 €)

Un metroidvania elegante, desafiante y con una atmósfera única.

12. Cobalt Core | Precio aprox.: 8,99 € (antes 19,99 €)

Roguelike táctico por turnos con narrativa ramificada y combates muy profundos.

13. Spirittea | Precio aprox.: 11,49 € (antes 22,99 €)

Una mezcla de Stardew Valley y Ghibli, relajante y encantadora.

14. Dave the Diver | Precio aprox.: 12,99 € (antes 19,99 €)

Combinación sorprendente de exploración submarina y gestión de restaurante.

15. Celeste | Precio aprox.: 4,99 € (antes 19,99 €)

Plataformas emotivo, preciso y con una banda sonora inolvidable.

Consejos para aprovechar al máximo estas ofertas

El volumen de descuentos puede resultar abrumador, así que aquí van algunas recomendaciones prácticas:

Revisa tu lista de deseos : Steam notifica automáticamente los descuentos, lo que facilita comprobar si tus juegos pendientes están rebajados.

: Steam notifica automáticamente los descuentos, lo que facilita comprobar si tus juegos pendientes están rebajados. Evita compras impulsivas: aunque muchos descuentos son tentadores, conviene revisar los requisitos del sistema antes de añadir un juego al carrito.

aunque muchos descuentos son tentadores, conviene revisar los requisitos del sistema antes de añadir un juego al carrito. Explora las categorías temáticas: Steam suele organizar recomendaciones según tu actividad, lo que puede ayudarte a descubrir juegos similares a los que ya disfrutas.

Steam suele organizar recomendaciones según tu actividad, lo que puede ayudarte a descubrir juegos similares a los que ya disfrutas. Busca packs de saga : suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio, especialmente para series largas o títulos con secuelas.

: suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio, especialmente para series largas o títulos con secuelas. Comparte carrito con amigos: algunos juegos cooperativos brillan más acompañados; Black Friday es un momento perfecto para sincronizar compras.

Un evento que consolida a Steam como líder del mercado

El Black Friday 2025 confirma algo que la comunidad ya sabe: Steam sigue siendo la plataforma líder en distribución digital, no solo por catálogo, sino también por la manera en que organiza y presenta sus rebajas. La combinación de lanzamientos recientes, indies de calidad y descuentos amplios convierte este evento en una cita imprescindible para jugadores de PC.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, este puede ser el mejor momento del año para renovar tu colección de juegos, actualizar el backlog o animarte a probar géneros nuevos.