La LVP será una vez más el canal oficial de la LEC

La League of Legends EMEA Championship (LEC) vuelve este sábado a LVP (GRUP MEDIAPRO), que repite un año más como canal oficial en español de todas las competiciones internacionales del juego de Riot Games.

El torneo europeo se jugará cada domingo, lunes y martes y volverá a tener una amplia representación española. La LEC contará esta temporada con siete jugadores españoles: Razork y Oscarinin, en Fnatic; Myrwn, ElYoya, Supa y Álvaro, en Movistar KOI; y Flakked en Team Heretics. Si tenemos en cuenta los banquillos, la representación española llega a 13 sumando a Gaax (Fnatic), Melzhet (Movistar KOI), OWNER y Garih (SK Gaming) y Machuki y Naruterador (Team Heretics).

G2 Esports parte como gran rival a batir después de arrasar en 2024, donde fue campeón de las temporadas de invierno, primavera y verano, para acabar cerrando un pleno de títulos en las LEC Finals 2024. Los samuráis ya habían vencido también la temporada de verano 2023 y las LEC Finals del mismo año, por lo que acumulan los seis últimos títulos continentales.

La temporada de invierno cobra especial relevancia este año dentro del calendario internacional de League of Legends, ya que el campeón de cada región se ganará el derecho a participar en el First Stand. Se trata de un nuevo torneo, similar al MSI, que reúne en Corea del Sur a los cinco campeones de cada región. Una de las particularidades del First Stand es que introduce el modelo “Hard Fearless Draft”, mediante el cual los equipos solo pueden escoger una vez por serie a cada campeón. Una fase de grupos servirá para eliminar a uno de los equipos, accediendo los otros cuatro a semifinales en un bracket de eliminación simple hasta conocer al campeón.

La transmisión oficial en español del First Stand, así como del resto de torneos internacionales de League of Legends, tendrá lugar en el canal de Twitch de LVP. La primera parada será este sábado, en el arranque de la LEC de invierno, con el equipo habitual de comentaristas de LVP.