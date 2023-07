Ralph Lauren aterriza en los esports con la colección de G2 Esports

G2 Esports y Polo Ralph Lauren han llegado a un acuerdo de colaboración con el fin de crear una colección de ropa del club de deportes electrónicos.

La firma estadounidense incursiona por primera vez en su historia dentro del sector de los esports a través de uno de los clubes más referentes de la industria.

La entidad fundada por Carlos ‘Ocelote’ Rodríguez en 2014 se ha convertido en uno de los buques insignia de éstos. Con sede en Berlín puede presumir de ser uno de lo activos que ha conseguido varios de los patrocinios más destacados del momento y con mayor fuerza incluso de empresas no endémicas del mismo.

La colaboración entre la empresa textil y el equipo de esports contará con una colección capsula de Polo Ralph Lauren en la que gorras, sudaderas, camisetas, chándales y otros complementos estarán brandeados con los logos y estética de G2.

Tanto los colores característicos como el estilo del equipo estarán plasmados en ella permitiendo que los fans puedan vestir con la marca, pero no sólo los fans, puesto que la estrategia está pensada para llegar a nuevos públicos tal como anunciaron los dirigentes de ambas compañías.

Como presentación del anuncio, G2 presentó este acuerdo por primera vez el 15 de julio en la LEC (liga franquiciada de EMEA de League of Legends) donde los jugadores aparecieron vestidos con la nueva colección.

ITS HERE! Go get your POLO x G2 merch now: https://t.co/WWTSnSPTswpic.twitter.com/nlUdMfrooX — G2 mimi 🌻 (@mimimimichaela) July 14, 2023

En palabras de Sabrina Raith, COO de G2 Esports, aplaude esta alianza de la que espera atraer nuevos públicos: “Estamos muy contentos de anunciar esta colección con Ralph Lauren. En G2, las colaboraciones consisten en crear mejores experiencias y ofertas para el consumidor, acercar a los fans a la marca y atraer a nuevos públicos. Esta colaboración hace todo eso y más” y añade: “no sólo refuerza nuestra posición cono pioneros en el mundo de los esports, sino que subraya nuestro esfuerzo continuo por romper fronteras y aproximar los mundos de los deportes electrónicos y el estilo de vida”, así lo declaraba en el medio web The Drum tras el anuncio del acuerdo.

De cara a publicitar el producto, la promoción se está realizando a través de un video animado cuya estética corresponde con lo visto en League of Legends donde aparecen varios jugadores de sus distintas designaciones: NiKo (Rainbow Six: Siege), Hans Sama (League of Legends), Mimi (VALORANT fem.), zAAz y Juliano (CS:GO/CS2 fem.).

Esta misma pieza ha sido realizada por Digiteyes, el departamento creativo intero de G2 en el que los protagonistas se les ve por las calles de Nueva York con estas prendas.

Con este nuevo acuerdo, G2 sigue demostrando que mantiene la vanguardia de sus proyectos. Tanto de cara a los patrocinios como su proyecto deportivo se sinergia todo de tal forma que están explotando sus mejores facetas con el fin de volver a ser un club hegemónico que se imponga en la escena por encima del resto.