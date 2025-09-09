El segundo Spanish Major de Teamfight Tactics llega a Murcia el 8 de noviembre

Tras el éxito del primer Spanish Major de Teamfight Tactics (TFT) celebrado en Barcelona, Riot Games anuncia la llegada de la segunda edición, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en Murcia. Allí se darán cita los 32 mejores jugadores de TFT en España, que competirán por conseguir una plaza en el prestigioso Open de París en un torneo presencial que promete emoción, estrategia y espectáculo.

La primera edición, celebrada en julio en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, fue un auténtico hito para la escena competitiva española: sirvió como punto de reunión de más de 300 asistentes, agotó todas las entradas y ofreció más de siete horas de retransmisión en directo con cinco streams simultáneos y un gran nivel competitivo. En aquella ocasión, Guillosko, jugador de Los Porofes, se coronó campeón en un ambiente vibrante de comunidad y compañerismo.

Vías de clasificación al Segundo Major

Los jugadores podrán clasificarse para esta nueva edición a través de dos competiciones principales:

•Clasificatorio Universitario (2 plazas): el 10 de octubre se celebrará el University Open, un torneo abierto a cualquier estudiante universitario, con el que se otorgarán dos plazas directas para el Major.

•Clasificatorio Open (16 plazas): del 17 al 19 de octubre, cualquier jugador con rango Máster o superior podrá participar en un torneo abierto en formato suizo. Los 16 mejores jugadores conseguirán su pase directo al evento de Murcia.

Mucho más que competición

El Segundo Major de TFT España no solo será una cita competitiva, sino también una celebración de la comunidad. Los asistentes disfrutarán de todos estos contenidos:

•Welcome Pack con assets exclusivos del evento.

•Watch party con creadores de contenido.

•Fanzone con juegos, sorteos y premios.

•Zona de TFT Clubs para conocer a presidentes y participar en actividades.

•Photocall para capturar los mejores momentos junto a la comunidad.