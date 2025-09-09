Se insta a la gente a hervir cáscaras de limón en agua durante el otoño: este es el motivo

Desde infusiones para aliviar resfriados hasta consejos para hacer florecer las plantas, los consejos y trucos de las abuelas han demostrado ser útiles en la vida cotidiana. Aunque a veces parece que se trata de pócimas mágicas sin ningún tipo de evidencia, lo cierto es que muchos de estos "mejunjes" acaban funcionando. De ahí que vayan ganando adeptos a lo largo del tiempo.

Uno de ellos resurge ahora de cara al otoño como una alternativa económica, ecológica y fácil de poner en práctica: hervir cáscaras de limón en agua. A primera vista podría sonar como un gesto aromático para perfumar el hogar, pero lo cierto es que esta práctica tiene un objetivo muy concreto que sorprende a más de uno.

El secreto detrás de las cáscaras hervidas

La preparación es sencilla: se colocan las cáscaras de limón en una olla con agua hirviendo y, si se desea, se agregan unas gotas de aceite esencial. Tras reposar durante la noche, el líquido se pasa a un pulverizador. Al rociarlo en distintos rincones de la casa -como alféizares, zócalos o esquinas- cumple su verdadera función: mantener alejadas a las arañas.

Por qué funciona este remedio casero

La explicación está en que estos insectos poseen un olfato sensible y evitan los aromas fuertes, especialmente los cítricos. Con la llegada de la llamada temporada de arañas, que se extiende desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, es habitual verlas buscando refugio dentro de las casas. Este sencillo recurso se convierte entonces en un aliado natural para disuadirlas.

Variantes del remedio

Algunos expertos recomiendan secar las cáscaras al sol, triturarlas y esparcir el polvo en grietas y rincones. Otros sugieren frotar directamente la piel del limón en marcos de ventanas o suelos. Incluso se pueden combinar distintos cítricos, como naranja, pomelo o lima, para potenciar el efecto.

Un clásico que vuelve

Lejos de ser un truco olvidado, hervir cáscaras de limón se reafirma como una práctica simple que mezcla tradición y eficacia. Un gesto que huele a hogar de siempre, pero que hoy se redescubre como la manera más natural de mantener la casa libre de arañas durante la temporada.