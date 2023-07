TDG Racing Team Powered by Porsche Ibérica y ESPORTAINMENT renuevan su partnership

TDG Racing Team y ESPORTAINMENT, han acordado renovar su partnership una nueva temporada. La gestora de actividades de entertainment y esports business, y propietaria del Global Esportainment Summit, continuará con su patrocinio al equipo oficial de Porsche Ibérica, reforzando sus estrategias de activación y de comunicación dirigidas a sus propios seguidores y al entorno profesional.

ESPORTAINMENT, en su diversificación de actividades iniciada hace un año ha apostado, en su renovación con TDG Racing Team Powered by Porsche Ibérica, por llevar a cabo desarrollos “phygital” de marketing en entertainment y nuevos formatos experienciales. La alianza entre ambas entidades suma a la propia notoriedad de las marcas, un trabajo conjunto en el posicionamiento estratégico del equipo hacia agentes endémicos y no endémicos del sector.

En este último año, TDG Racing Team Powered By Porsche Ibérica ha aumentado significativamente su palmarés y participación en competiciones y ha llevado a cabo un intenso programa de activaciones y experiencias. Destaca su participación en la All Stars Series – Porsche eSports Supercup, Gran Turismo 7 – 24 Horas y Weeks of Endurance, elevando así su liderazgo en Simracing.

En julio del 22 tuvo su primer su gran hito con la presentación oficial en Barcelona con una actividad dirigida a fans y empresas donde se combinó la experiencia digital con una convivencia con los pilotos, concursos, retos y animaciones especiales. La estrella del evento fue la reproducción en escala real sobre un Porsche 911 Turbo del coche oficial con los colores del equipo. Una activación inédita en el entorno de los esports en España.

Además de esta presentación, se han sumado diversas actividades como un GESX / Case Study que tuvo lugar en la Escuela Universitaria del Real Madrid, otro GESX celebrado en ASOBU Esports en Barcelona en diciembre del pasado año, su presencia en encuentro urbano ScrapWorld en Madrid y su participación como partner y unidad temática en la competición de generadores de contenido Crewmates Challenge 2.

En palabras de Jaume Lahoz, director de TDG Racing Team, "Desde TDG Racing Team estamos encantados de continuar nuestra relación con ESPORTAINMENT ya que representa el éxito de una alianza que comenzó hace un año. Para nosotros tener de partner a ESPORTAINMENT significa un acuerdo estratégico ya que compartimos valores fundamentales y nos apoyamos mutuamente en el desarrollo de nuestro negocio. Esperamos que esta relación continúe durante mucho más tiempo ya que sabemos que de forma conjunta podemos llegar a un mejor desarrollo de nuestro proyecto.”

Por otro lado, para Antonio Lacasa, director de ESPORTAINMENT y GES, “TDG Racing Team Powered By Porsche Ibérica realmente nos ha fidelizado. Sus activos son de gran valor para nosotros. La dinamicidad de las activaciones realizadas y sus posibilidades nos permite alcanzar a los públicos de forma muy especial y la asociación de marca siempre sale reforzada. A ello sumamos la disposición siempre proactiva del equipo y de Porsche Ibérica a cualquier desarrollo con unos resultados de visibilidad espectaculares y con puestas en escena singulares y de gran calidad”.