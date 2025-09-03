Team Liquid es el nuevo rey de la VCT EMEA

La fase decisiva de la Fase 2 del VCT EMEA dejó tres días de máxima tensión y espectáculo: la final del cuadro superior, la final del cuadro inferior y la gran final. Con Heretics ya fuera, la atención se centró en ver si GIANTX podía dar la campanada desde el cuadro inferior y si Team Liquid confirmaba las sensaciones que venía dejando en toda la temporada.

GIANTX no puede con un Team Liquid absolutamente brillante

El primer gran duelo fue la final del cuadro superior entre BBL Esports y Team Liquid. Los británicos, que llegaban como claros favoritos tras una fase regular casi perfecta, confirmaron su candidatura al título con una victoria por 2-0.

Team Liquid mostró un control absoluto del ritmo y una ejecución táctica muy sólida, neutralizando las propuestas agresivas de BBL y asegurando su pase directo a la gran final. Con este triunfo, no solo mandaban a los turcos al cuadro inferior, sino que también reforzaban la imagen de ser el equipo más fiable del torneo.

En el cuadro inferior, GIANTX no dio opción a BBL Esports y firmó un contundente 3-0 para asegurar su pase a la gran final. Los españoles, liderados por un Fit1nho en estado de gracia, dominaron en control de mapa, planteamientos y ejecución. Esta importante victoria también asegura a GIANTX una plaza en el próximo VALORANT Champions en París. Fue, sin duda, una de sus mejores actuaciones en lo que va de temporada.

La gran final enfrentó a los dos equipos más en forma del momento, Team Liquid y GIANTX, en un duelo que, pese al buen hacer de GIANTX, acabó siendo un auténtico recital de los británicos. Con un 3-0 impecable, Liquid levantó el título de campeón del VCT EMEA y cerró así un torneo en el que apenas mostraron fisuras. No solo se llevan el título, sino que dejan unas sensaciones que los convierten automáticamente en favoritos al VALORANT Champions París.

GIANTX y Team Heretics, camino de París

GIANTX, pese a la derrota, salió muy reforzado de esta Fase 2 del VCT EMEA: demostraron que están al nivel de los mejores equipos de la región y que pueden pelear cara a cara con cualquiera. Además, su buen hacer en los últimos días les ha valido el pase a VALORANT Champions París, en donde tendrán la ocasión de mostrar este gran nivel no solo ante equipos europeos sino ante los mejores de todo el mundo.

Team Heretics, que no tuvo unos buenos playoffs y cayó antes de tiempo en esta Fase 2, también estará presente en VALORANT Champions París gracias a sus resultados en los meses anteriores. El equipo madrileño buscará redimirse de las últimas derrotas y demostrar que se encuentra entre los mejores del mundo, como hiciera meses atrás quedando campeón en la Esports World Cup.

Del 12 de septiembre al 5 de octubre, VALORANT Champions París reunirá a los mejores equipos del mundo en Francia para pelear por el trofeo del Champions y el título de campeón mundial de VALORANT. La expedición española este año estará compuesta por GIANTX y Team Heretics. Y aunque no llegan como grandes favoritos, ambos equipos han demostrado que tienen el nivel para llegar muy lejos en la competición.