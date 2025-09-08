El estadio en el que podría jugarse el España-Argentina de la Finalissima

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están ultimando los detalles para que España y Argentina disputen la Finalissima en marzo de 2026. La idea es que el partido se juegue en el estadio Centenario de Montevideo, como parte de la conmemoración de los cien años de la final del Mundial de 1930, lo que dotaría al encuentro de un fuerte simbolismo histórico, informa AS.

El plan es celebrar el partido entre el 26 y el 31 de marzo, coincidiendo con la ventana FIFA. Sin embargo, para que la Finalissima pueda llevarse a cabo, España debe asegurar su clasificación directa al Mundial 2026, mientras que Argentina ya cuenta con su plaza garantizada.

Las negociaciones avanzaron durante el 75.º Congreso de la FIFA, celebrado en Asunción en 2025, donde representantes de UEFA, CONMEBOL, la AFA y la RFEF discutieron aspectos logísticos y organizativos.

Aunque Uruguay ha propuesto el estadio Centenario como sede, otras opciones también están sobre la mesa, como Londres, Qatar o Arabia Saudí. De confirmarse Montevideo, el encuentro tendría un valor añadido, pues sería uno de los últimos grandes partidos antes de la remodelación del recinto para el Mundial de 2030.

La Finalissima, que enfrenta a los campeones de Europa y América, fue recuperada en 2022 como una competición de prestigio. En aquella edición, Argentina se impuso a Italia en Wembley. Ahora, la reedición del torneo podría ofrecer un nuevo capítulo de rivalidad histórica entre selecciones campeonas.