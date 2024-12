Este será el mejor contrato de la historia del deporte: 765 millones por jugar al béisbol

El dominicano Juan José Soto ha firmado un nuevo contrato como jugador profesional de béisbol que sin duda va a dar mucho de qué hablar. El que pronto será nuevo jugador de los Mets de Nueva York hace historia al cerrar el que hasta la fecha es el mayor contrato de la historia del deporte. Juan Soto cobrará un total de 765 millones de dólares en los próximos 15 años, tal y como han informado desde ESPN. Un contrato con el que Soto supera el récord que ostentaba Shohei Ohtani, el exitoso beisbolista japonés que milita en Los Ángeles Dodgers de Nueva York.

Hasta la fecha, el fichaje del pasado año de Shohei Ohtani por los Dodgers había llevado al japonés a ocupar el puesto que ahora le arrebata Soto. El prestigioso bateador consiguió cerrar la pasada temporada un millonario contrato con Los Ángeles Dodgers que le llevará a cobrar 700 millones de dólares por diez años.

Con este nuevo contrato, la liga americana de béisbol profesional demuestra una vez más estar a la altura de los mejores deportes del mundo en cuanto a inversiones se refiere. El contrato de Ohtani con los Dodgers del pasado año ya había supuesto una nueva marca en cuanto a salarios en el mundo del deporte, y ahora el nuevo contrato de Soto con los Mets de Nueva York eleva al béisbol a un escalón superior.

Las cifras del nuevo contrato millonario de José Soto

Los Mets de Nueva York han decidido arrebatarle una de sus estrellas a sus vecinos de la Gran Manzana. Después de jugar un año en las filas de los New York Yankees, el prestigioso pelotero dominicano pasó a ser agente libre, lo que llevó a varios equipos de la liga americana de béisbol profesional a interesarse por sus servicios. Además de los Mets, en Estados Unidos también sonaron con fuerza los rumores sobre su posible fichaje por equipos como los Toronto Blue Jays, los Boston Red Sox o los anteriormente mencionados Dodgers de Los Ángeles. Los New York Yankees también intentaron ampliar su acuerdo con Soto, algo que el dominicano no pareció plantearse a pesar de su corta pero exitosa etapa en el club.

Su figura como agente libre le ha permitido ahora cerrar este millonario acuerdo con los Mets de Nueva York, convirtiéndose en el deportista con el mejor contrato de la historia del deporte. A diferencia del contrato de Ohtani con los Dodgers, desde ESPN afirman que el nuevo contrato del beisbolista dominicano con los Mets no incluye pagos en diferido, algo que si contiene el contrato que el japonés firmó con el equipo de Los Ángeles. Además, este nuevo contrato de Soto incluye diferentes cláusulas que podrían elevar la cantidad hasta los 800 millones de dólares.

Los Yankees, incapaces de atar a una de sus estrellas

Con su fichaje por los Mets, Juan José Soto deja claro que tenía intención de iniciar una nueva etapa en su carrera como beisbolista profesional. A pesar de su exitosa temporada como jugador de los New York Yankees, parece que al dominicano le han conseguido conquistar más los planes de futuro que tienen sus vecinos de los Mets. Y es que, además de ofrecerle un contrato de récord, los propietarios de su nuevo equipo tienen intención de seguir gastando dinero con el objetivo de ganar la Serie Mundial lo antes posible.

La oferta deque los propietarios de los New York Yankees presentaron hace unas semanas, que tomó la decisión de fichar finalmente por sus vecinos. Y es que, si nos vamos a las cifras,en su nuevo club, en lugar de losque cobraría si hubiera aceptado la oferta del que fuera su equipo.