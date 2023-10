Esto es lo que cuesta dar una colleja en un esprint

Una colleja vale 52 euros. Al menos eso dice la UCI, que ha sancionado con esa cantidad al corredor del Lotto Dstny Maxim Van Gils por golpear al

griego Bouglas mientras Edward Theuns celebraba la victoria.

«Sinceramente rechazamos el comportamiento de nuestro corredor Maxim Van Gils en el Criterium de la Copa de Japón. Maxim y el equipo quieren pedir disculpas por su gesto al final de la carrera», ha dicho el equipo en comunicado. «Lamento profundamente lo que hice y ya he pedido perdón al jurado de la carrera. Me han multado y perderé algunos puntos UCI. El gesto fue una reacción ante el peligroso comportamiento de otro corredor, pero sé que lo que hice está mal. Fue una reacción por el calor del momento, pero equivocada. No debería haberle pegado y debería haber mantenido las manos en el manillar, pero acepto la sanción y pido perdón por lo que hice. Esto también es una lección para el futuro, para mantener la calma en situaciones como ésta y reaccionar de manera apropiada después de la carrera», explica Van Gils.

Aunque no lo explican en su comunicado ni Van Gils ni el equipo Dstny la reacción del corredor belga se debió a un empujón de Bouglas a otro corredor que estuvo a punto de provocar la caída de Van Gils.