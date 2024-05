Évita Muzic gana en La Laguna Negra y Demi Vollering refuerza el liderato en la Vuelta

La ciclista francesa Évita Muzic (FDJ-SUEZ) ganó este viernes la sexta etapa de La Vuelta Femenina, disputada entre Tarazona y La Laguna Negra sobre 132,1 kilómetros, tras atacar en los últimos metros a la reforzada líder de la general Demi Vollering (Team SD Worx-Protime), siendo la única que pudo seguir el ritmo de la neerlandesa en la dura subida final. La ascensión a La Laguna Negra, de primera categoría, de 6,5 kilómetros al 6,5 por ciento de pendiente media y rampas finales por encima del 10 por ciento, prometía más. No decepcionó, tampoco, pero lo cierto es que ninguna rival pudo, o no se atrevió, poner a prueba a una Vollering que puso su alto ritmo de crucero para ir dejando atrás a sus contrincantes.

Empezó rara la subida final, con la propia Vollering tirando del carro, de un selecto grupo de unas 21 ciclistas, pese a que sus compañeras Niamh Fisher-Black y Marlen Reusser iban en ese mismo grupo cabecero. Hubo miradas atrás de la líder, que no atacó ni aceleró en ningún momento. Vollering, sabiéndose favorita y superior tras su exhibición del jueves, pareció ir comedida, reservando fuerzas y controlando la situación sin pasar apuros. Y así fue subiendo el ritmo, poco a poco, hasta que ya dentro del último kilómetro vio que únicamente Évita Muzic podía seguirla.

Y la francesa, de 24 años, no sólo la siguió sino que, dentro de los últimos 75 metros y viendo ya la meta, sacó el resto de sus fuerzas para acelerar, atacar a la portadora de La Roja y ganar la etapa. Logrando así su quinto triunfo profesional y el de mayor prestigio. La neerlandesa no pudo contraatacar pero su objetivo no era tanto sumar otra etapa sino reforzar el maillot de líder. Y vaya si lo logró. En La Laguna Negra ganó Muzic con 2 segundos de margen sobre Vollering, y el Top 5 lo cerraron las neerlandesas Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) y Riejanne Markus (Team Visma | Lease a Bike) y la italiana Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) a 15, 17 y 21 segundos respectivamente.

En la general hubo cambios significativos. No en los puestos de podio provisional, pero sí en tiempos. Ahora Demi Vollering tiene 56 segundos de margen sobre Elisa Longo Borghini y 1:14 sobre Riejanne Markus, mientras que Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) gana un puesto y es cuarta a 1:38 y la neozelandes Niamh Fisher-Black es quinta a 2:16 de su compañera y líder. Este sábado llega la séptima y penúltima etapa de esta ronda española femenina, con 138,6 kilómetros entre San Esteban de Gormaz y Sigüenza, con un perfil llano en la primera parte y, en la segunda, más altibajos que se culminan con una corta pero dura rampa final hasta meta, donde poder picar más segundos en la lucha por la general.