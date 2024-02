Fernando Alonso desvela sus pensamientos más motivadores

Este próximo martes será una fecha señalada para Aston Martin. Y es que, dará el primer paso de la pretemporada 2024 realizando un test junto a Mercedes en el circuito de Jerez. "Estoy constantemente pensando en maneras de ser más rápido al volante y ser un mejor piloto", afirmó el piloto a Car and Driver'.

"Nunca dejas de aprender y nunca dejas de mejorar, por lo que debes estar motivado para aprovechar esas lecciones. Vuelves a ver algunas de las carreras del año pasado también y tal vez ves diferentes líneas, diferentes estrategias para todos los equipos, los pilotos, por lo que la curiosidad, desde el punto de vista del piloto, de mejorar siempre está ahí", matizó Alonso.

"Max es un piloto que te puede gustar o no, pero has de reconocer que no es necesario tener el mismo enfoque que los otros pilotos. Creo que es bueno que haya un piloto como él", concluyó. "Max es un piloto que te puede gustar o no, pero has de reconocer que no es necesario tener el mismo enfoque que los otros pilotos. Creo que es bueno que haya un piloto como él", dijo.

"Aston Martin trabajará duro para renovarle más allá de finales de 2024, ya que el doble campeón del mundo ha tenido un efecto transformador en el equipo propiedad del multimillonario Lawrence Stroll", indicó Barretto.