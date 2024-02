Fernando Alonso, listo para su prueba "más injusta"

El próximo 29 de febrero comenzará en Baréin el nuevo campeonato de Fórmula Uno. Pero no todo son buenas noticias. Fernando Alonso criticó con dureza el formato a pocos días de iniciar la temporada. El problema radica en los test de pretemporada de 2024 que son del 21 al 23 de febrero y también en Sachir del 29 de febrero al 2 de marzo. Alonso se prepara, aunque ya expresó su opinión al respecto.

Más Noticias El pastizal que deberá pagar Fernando Alonso si quiere correr la próxima temporadav

"Esto no es suficiente para un deporte como la Fórmula 1, ya que los dos pilotos de un equipo tienen que dividirse, de modo que cada piloto tiene un programa de sólo un día y medio de pruebas o doce horas", dijo el piloto de Aston Martin en GP Fans.

"Tenemos un tiempo muy limitado. He estado pensando en ello todo el invierno y creo que es injusto que solo tengamos un día y medio para prepararnos para una Copa del Mundo. No existe ningún otro deporte en el mundo, con todo el dinero involucrado y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1 y la proximidad a los aficionados... No lo puedo entender: "¿Por qué no vamos a Bahréin durante cuatro días, lo que significaría dos días completos para cada piloto?. Tres es un número impar, no se puede dividir entre los pilotos", insistió Alonso.

George Russell, presidente de la GPDA, apoyó a Fernando: "¿Te imaginas a Rafael Nadal pasando 12 semanas sin golpear una pelota y luego ir directamente a Roland Garros con un día y medio de entrenamiento? Simplemente nunca sucedería", sentenció.