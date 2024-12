Se filtra la conversación del árbitro con Vinicius tras el polémico penalti no pitado en Vallecas

Crece la polémica en torno al penalti no pitado a Vinicius el pasado sábado en el estadio de Vallecas. El jugador del Real Madrid reclamó la pena máxima a su favor tras recibir un claro impacto en la pierna por parte de Mumin cuando trataba de adentrarse en el área del Rayo Vallecano. El árbitro del encuentro decidió dejar seguir el juego, y no acudió al VAR para revisar el contacto que reclamaba el delantero brasileño. Ahora Martínez Munuera vuelve a alimentar la polémica después de que se haya filtrado su charla con Vinicius en pleno partido.

Ambos equipos empataban ya a tres goles cuando el Real Madrid reclamó un penalti a favor en el minuto 75 de partido. Vinicius y Mumin fueron los protagonistas de una polémica jugada en la que también fue crucial el papel de Bellingham. El inglés consiguió ganarle la posición a Mumin para recibir un balón largo que Arda Güler acababa de colocar en el interior del área del Rayo Vallecano. Fue entonces cuando Vinicius, quien ya había visto las intenciones de su compañero, corrió hasta adentrarse en el área para recibir el esférico de Bellingham. El defensor local no pudo hacer nada para interrumpir el pase, y acabó golpeando finalmente a Vinicius en su pierna derecha.

En las imágenes se puede ver cómo Mumin intenta despejar con su pierna un esférico con el que en ningún momento llega a impactar. La posición de bloqueo de Bellingham, que se interpone en todo momento entre el defensor del Rayo y la llegada de su compañero, es crucial para que Mumin termine impactando directamente sobre la pierna de Vinicius. Una patada que provocó la caída del brasileño dentro del área. A pesar de que el colegiado seguía de cerca la jugada, decidió no intervenir en directo y dejó seguir la jugada. Lo más sorprendente de todo fue el hecho de que Martínez Munuera ni siquiera acudiera al monitor para revisar la jugada posteriormente.

Las disculpas de Martínez Munuera

Las cámaras de DAZN captaron el instante en el que Martínez Munuera se dirigió a Vinicius para disculparse por la decisión arbitral que había tomado. Todo ocurrió minutos después de la polémica acción entre Mumin y el delantero brasileño. Tras una nueva jugada ofensiva del Real Madrid, el esférico terminó saliendo por línea de fondo. Fue entonces cuando Vinicius decidió aprovechar para acercarse al colegiado a medida que recuperaba metros sobre el terreno de juego.

A pesar de que en esos instantes el delantero del Real Madrid se encuentra de espaldas a las cámaras, se puede apreciar como el brasileño llama la atención del colegiado con su brazo mientras se dirige a él. Es entonces cuando Martínez Munuera decide prestar atención a las reclamaciones de Vinicius para tratar de calmar al jugador blanco, quien parecía todavía muy molesto por la decisión del árbitro de no pitar penalti. "Escúchame, escúchame... puede ser que me haya equivocado", le confiesa Munuera al tiempo que ambos retroceden juntos hacia el medio campo.

Unas explicaciones que parecieron no ser suficientes para Vinicius, que continuó reclamando al colegiado el hecho de que tenía que haber señalado la pena máxima a favor de su equipo. Fue entonces cuando Martínez Munuera decidió cambiar de actitud para avisar al jugador: “Vale escúchame, si me equivoco… no vengas así, no vengas así”, le comentaba al brasileño con un claro gesto de descontento. Con estas confesiones de Martínez Munuera, todavía se hace un poco más complicado el hecho de intentar entender el por qué el colegiado no tomó la decisión de acudir al monitor para revisar la jugada.