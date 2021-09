El mensaje de Fernando Alonso a los periodistas sobre sus pérdidas millonarias: “Heheh! Muy fan...”

Deportes

Kimoa es la empresa de ropa que trabaja con Fernando Alonso y es habitual verle con una gorra en la que lee el nombre. Las últimas informaciones aseguraban que tras sus pérdidas habían vendido parte de la empresa a otra para aliviar su situación. Eso ha provocado la respuesta de Kimoa y de Fernando Alonso. Según la empresa, eso no es real: ha entrado una nueva empresa para afianzar el plan de expansión por Estados Unidos con 50 tiendas físicas y acusa a muchos medios de buscar clicks, sin informarse y buscando alarma que no es cierta. Asegura Kimoa que es una empresa del “buen rollo” y de “la vida sencilla”, que no le “gustan las malas intenciones” y que quieren crecer de forma responsable.

Ha sido Fernando Alonso quien ha compartido ese mensaje con otro lanzado a los periodistas: “Heheh! Muy fan ! Ya sabéis que cualquier noticia oficial es aburrida!! A ver si esta vez es la buena”, escribe Alonso acerca del comunicado de Kimoa.

Heheh! Muy fan 💙! Ya sabéis que cualquier noticia oficial es aburrida!! A ver si esta vez es la buena 😂😂😂!! #weAreKimoa https://t.co/qFxk3RA05M — Fernando Alonso (@alo_oficial) September 2, 2021

En las respuestas al tuit de Alonso, un seguidor asegura: “Ah, que no estas arruinado al final?”

Y Kimoa responde: “Y mira que lo hemos intentado desde Kimoa gastándonos toda su pasta pero nada, no hay manera”.