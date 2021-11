Deportes

Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) se jugarán el título de Fórmula 1 en las últimas cinco carreras del Mundial y la tensión que hay entre los dos se refleja en su comportamiento dentro de la pista y en sus declaraciones fuera de ella. Verstappen lidera la clasificación con 287,5 puntos, seguido por Hamilton con 275,5. Este fin de semana, la batalla entre los dos pilotos tendrá su continuidad en México, pero antes, Hamilton ya ha calentado el ambiente con unas declaraciones.

“No pierdo un momento pensando en lo que podría o no ser una distracción para él [Verstappen], eso no me molesta de ninguna manera. Si hago mi trabajo lo mejor que puedo, no tengo ningún problema, así es como abordo mi trabajo”, declaró Hamilton en Sky Sports. Al recordar su primer título Mundial, el piloto británico hizo esta comparación con la que trató de humillar a Verstappen: “¿Mi primer título? Fue horrendo, el viaje fue terrible, pero él [Verstappen], ¿cuánto lleva en el Mundial, seis años? Yo estaba en mi segundo año”.

“No tenía toda la experiencia ni todas las herramientas, excepto el coche, pero estaba aprendiendo todas estas otras herramientas para ser un gran compañero de equipo, trabajar con un grupo de personas y ayudarles a crecer. Estoy agradecido de haber tenido estas experiencias, porque ahora sé cómo construir mi equipo, sé cómo ganar con mi equipo y sé cómo disfrutar de los altibajos con mi equipo”, añadió.

Sobre el duelo que está manteniendo con Vertappen, Hamilton aseguró que “ha sido el año más difícil en muchos niveles”. “Ha habido muchos aspectos positivos y lo he disfrutado mucho, incluso en los días difíciles. Mentalmente estoy más fuerte que nunca. De todos modos, creo que he sido fuerte mentalmente durante mucho tiempo. Y, además, no me distraigo con ninguna de las cosas que están pasando aquí, llego y hago lo que me encanta hacer”, comentó el británico.

Hamilton sostiene que la temporada está siendo un aprendizaje constante y que todo lo sucedido ha servido para unir más al equipo: “La temporada podría ser mejor en el sentido de que hemos perdido puntos y de que no siempre hemos sido perfectos, pero se vive y se aprende y siento que las cosas suceden como suceden por una razón. Hemos aprendido mucho, nos hemos unido después de todas estas experiencias que hemos tenido, ganemos o perdamos, y me encanta el lugar en el que estoy con mi equipo”.