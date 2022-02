Problemas para Fernando Alonso: ¿Dudas sobre el Plan?

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) asegura que los primeros días de pretemporada en el Circuito de Catalunya han sido “productivos” pese al problema hidráulico del pasado viernes, que impidió al bicampeón del mundo completar su programa de pruebas. Todo un revés para las ilusiones que el piloto había puesto en esta temporada.

El asturiano se detuvo en la curva 13 después de que un problema hidráulico frustrase la tercera jornada de pretemporada para el Alpine A522. Alonso se bajó del coche entre fuego y humo y la sesión concluyó para la escudería francesa, que prefirió guardar sus balas para Baréin.

Plan B

Sin embargo, las dudas sobre el Alpine son más que evidentes. Alain Prost ya pronosticó ciertos problemas en su despedida como asesor del equipo. “Tienen serios problemas de fiabilidad con el nuevo motor en el banco de pruebas”, dijo el tetracampeón para tirar por tierra las expectativas de Alpine F1 en 2022.

“Hay que reconocer que no somos tan rápidos como el resto a día de hoy, así que queda trabajo”, manifestó el piloto asturiano, cargado de incertidumbre acerca de ‘El Plan’ tras esta primera toma de contacto. “En la pista, estos días, Ferrari parece ser el coche más rápido y ha sido un poco una sorpresa. Mercedes también ha ido rápido. Redbull se ha escondido… Los equipos top siguen siendo la referencia”, decía Alonso, un poco desilusionado sobre las opciones de futuro “Nos hemos centrado más en la fiabilidad y no hemos buscado tiempos” sentenciaba Alonso que ha visto como a la primera de cambios, el coche ya ha dado problemas.

Su quipo lo sitúa fuera del podio

Pero las dudas no parecen ser solo sobre el coche y en su propio equipo ya no ven al asturiano entre los mejores relegando a Fernando Alonso a un cuarto puesto. El hecho de que Pat Fry no vean a Fernando Alonso como uno de los tres mejores pilotos de la parrilla actual ha sorprendido a los aficionados.

“Fernando está entre los cuatro mejores pilotos”, dijo en palabras que recoge el portal ‘Motorsport’.

Ahora solo falta por ver si en la escudería son capaces de dar la vuelta a las malas sensaciones. ¿Hay plan B?