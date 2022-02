La contundente declaración de Fernando Alonso sobre su futuro en la F1

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) tuvo que abandonar la sesión matinal de pruebas del Circuito de Catalunya, en el último día hasta Baréin, después de sufrir un problema hidráulico en su monoplaza que hizo saltar las alarmas. Antes de eso, sin embargo, el piloto español explicó la sensaciones que tenía con su coche en una entrevista a RTVE: “Algunas son positivas porque vemos que todo lo que habíamos probado en las simulaciones se están cumpliendo en la pista. También hay problemas de juventud del coche que estamos descubriendo y tenemos que buscar soluciones. Estamos en un mundo muy competitivo y cuando vemos los tiempos de nuestros rivales nos crea un poco la duda”, decía.

Antes del problema hidráulico, Alonso comprobó que los coches de este años son distintos: “Los coches tienen que ir muy duros de suspensión, esto hace que la conducción sea un poco más reactiva y que los coches se muevan un poco más. Además, por reglamento, los coches son un poco más pesados que el año pasado entonces a la hora de frenar se nota”.

El problema de Alpine ha sido un golpe a las ilusiones de esta temporada: “En la pista, estos días, Ferrari parece ser el coche más rápido y ha sido un poco una sorpresa. Mercedes también ha ido rápido. Redbull se ha escondido… Los equipos top siguen siendo la referencia”, decía Alonso en la entrevista acerca de los rivales. Y habló del peligro que puede tener Ferrari: “Puede ser un equipo y un coche referente. Es una buena noticia para Carlos Sáinz y para España en general. Él y Leclerc van a ser rivales fuertes”.

Alonso además, habló de su futuro: “No lo puedo compartir aún. No lo sé, estoy con curiosidad de cómo podemos ir este año. Los test son ambiguos, hay sensaciones positivas y negativas. Depende de los neumáticos, los rivales, etc. Ya veremos como empieza el año con las carreras. También me queda un año de contrato con Alpine y en algún momento tendré que pensar en mi futuro. Diría a día de hoy que es seguir en la Fórmula 1 un año o dos más. Esos son los planes de este año”

Sabe que todo el mundo espera algo importante esta temporada: “He notado que había muchas ganas de que volviera a Fórmula 1. El año pasado subió mucho la afición. Las ganas de verme y luchar por el pódium. El de Catar tuvo mucha repercusión. Mucho más que por ejemplo cuando estaba en Ferrari y tenía 12-13 pódiums al año. Era normal y ahora es una fiesta. Hay ganas de que las cosas salgan bien y eso es muy motivador”.