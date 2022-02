El extraño mensaje del jefe de Alpine sobre Fernando Alonso, que despierta las dudas de todos

Hay muchas esperanzas puestas en esta temporada de F1 porque, según la opinión general, las nuevas reglas iba llevar más igualdad a la competición. El regreso del Fernando Alonso a la élite se debía principalmente a que consideraba que con la nueva reglamentación iba a estar en los puestos de arriba, para competir de igual a igual contra pilotos, puede que inferiores, pero con mejores máquinas. Pero el comienzo en los primeros entrenamientos ha sido desalentador. Alpine, cuando tuvo el coche en pista, no estuvo con los mejores y cuando se le apretó un poco, el coche no aguantó y se rompió.

Eso ha hecho que la ilusión de los aficionados se haya desinflado, aunque en la escudería francesa siguen manteniendo la misma línea de trabajo y confían en que antes o después Alpine va a mostrar sus mejores prestaciones sin ninguna duda. Además, destacan el papel que va a tener Fernando Alonso en el desarrollo del coche. Nos ayuda a hacerlo todo mejor, todo el tiempo, y eso es un estímulo, ya que ha pilotado diferentes tipos de coches en su carrera en la Fórmula 1″, aseguró Pat Fry, director técnico del equipo francés.

Sin embargo, después Fry dejó un mensaje acerca del piloto español que ha descolocado a muchos, sobre todos a sus seguidores. Son muchas las voces que aseguran que Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia y el mejor de su generación. Si su carrera no está poblada de más títulos se debe en parte a que no acertó en la decisiones al elegir equipo, pero su talento es algo que está fuera de toda duda. En el mundillo es un hombre muy respetado, de ahí que pudiera elegir cuándo marcharse, y lo que es más importante aún, cuándo regresar. No le faltaron ofertas ni volantes para volver.

Pero Fry, su jefe, el hombre que tiene que confiar en Alonso y en Ocon, su compañero, por encima de todo, aseguró que Fernando Alonso “está entre los cuatro mejores pilotos” de la parrilla, lo que es un elogio envenenado. Porque da la impresión que coloca al ovetense fuera del podio. Cuando abre la horquilla hasta los cuatro primeros, señala a Alonso como el cuarto. Puede ser considerado como que no confía al máximo en Alonso ni en sus prestaciones para pelear con los más grandes o que es realista y considera que Alonso tiene tres por delante de él.