Fernando Alonso pilota con dolor en uno de sus brazos. El español lo reconoció después del último Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en unas declaraciones que recoge The Race. Ese problema es consecuencia del accidente que sufrió durante la Q3 del Gran Premio de Australia, celebrado a primeros de abril, cuando se estrelló contra las protecciones.

“Huesos, ligamentos, tendones, todo es un desastre en este momento. Pero, necesito dos o tres meses. No hay cirugía, nada que puedas hacer. Solo descansar. ¡Y desafortunadamente, cada dos semanas tengo que conducir! Trato de descansar en casa, pero llevará algunos meses”, declaró Fernando Alonso.

Cuando se le sugirió la posibilidad de ceder su volante a Óscar Piastri, piloto reserva de Alpine, para poder recuperarse de esos problemas físicos, Alonso lo descartó: “Necesitamos los puntos”.

¡Qué lástima! Fernando Alonso venía en una vuelta increíble, había hecho récord del segundo sector, pero falló el sistema hidráulico y acabó contra el muro 💔



El piloto asturiano acabó fuera de los puntos, en 17ª posición, en aquel Gran Premio de Australia y tampoco puntuó en Italia y en Miami, pero sí lo ha hecho en las dos últimas carreras. Fue noveno en el Gran Premio de España y séptimo este pasado fin de semana en Mónaco. Después de siete carreras, Alonso suma 10 puntos y ocupa la 13ª posición en la clasificación de pilotos, donde su compañero Esteban Ocon es noveno, con 30 puntos.

En Mónaco, Alonso mantuvo una dura pugna con Lewis Hamilton para mantener la posición en las últimas vueltas. El español no permitió que el británico le adelantara y este no dudó en mostrar su enfado. Alonso ofreció su versión en DAZN: “Al final, con la última parte de carrera, sabíamos que era un poco optimista para nuestro coche hacer 33 vueltas con los amarillos, así que hice mucha gestión de neumáticos y luego, cuando me dijeron que Esteban tenía cinco segundos de penalización, empecé a abrir un poco de hueco, pero Hamilton o no tenía ya neumáticos o no tenía el mood de ir más rápido. Estaba un poco enfadado, así que es lo que hay”.

El próximo Gran Premio se celebrará el 12 de junio en Azerbaiyán y el calendario no dará respiro a Alonso hasta agosto. Ahí, el piloto español tendrá casi un mes sin carreras para intentar mejorar de esos problemas físicos. Después del Gran Premio de Hungría, que se correrá el 31 de julio, el Mundial de Fórmula 1 parará hasta el 28 de agosto, cuando se reanudará en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica.