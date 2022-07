Y Sainz domesticó su Ferrari

El pasado Gran Premio de Mónaco marcó un antes y un después en Ferrari y en Carlos Sainz. Su compañero Leclerc marcó la «pole position» y eso, en ese escenario, es casi sinónimo de éxito. Sin embargo, todo se complicó e hizo falta tener mucha cabeza y apostar fuerte para pasar del neumático extremo al de seco, sin pasar por el intermedio. El monegasco tomó la decisión incorrecta o confió demasiado en su ingeniero y, por el contrario, Sainz tuvo mejor criterio y obtuvo un mejor resultado. Semanas después, Sainz también aprovechó el desacierto estratégico para lograr su primer triunfo en Silverstone y el pasado fin de semana un tremendo error de conducción de Leclerc, por lo que fuera, volvió a centrar otra vez las miradas en Carlos Sainz dentro de Ferrari. La diferencia entre ambos pilotos en la clasificación general es todavía considerable, pero en las dos temporadas que el madrileño lleva en Italia todavía nadie ha tenido los argumentos necesarios para considerarle un segundo piloto como en su época lo fueron Irvine, Barrichello, Massa o Raikkonen en su segunda etapa.

El español siempre reacciona y ahora, tras pasar unos meses duros con la adaptación al nuevo monoplaza, parece que, por fin, ha tomado el pulso al Ferrari de 2022. En Francia acabó quinto después de protagonizar una gran remontada y ayer, en Hungría, por fin, superó a su compañero en clasificación, algo que siempre le había lastrado a la hora de afrontar la carrera y elegir la mejor estrategia, aunque eso en Ferrari no sea algo tan claro y eficaz como pueda ocurrir en otros equipos. Acabó segundo, por detrás de Russell con el resucitado Mercedes, pero por delante de Leclerc, que después del monumental fallo realizado en Paul Ricard no parece estar en buena forma. Eso sí, nos referimos a cuestión de milésimas porque la igualdad sigue estando presente. «El ‘’feeling’' ha sido bueno, un poco más difícil después de dominar el viernes. Esperábamos una calificación un poco más sencilla. En la Q3 estaba yendo muy rápido, por eso me da rabia no conseguir la pole», admitió el madrileño. Sainz explicó que en su última vuelta de la Q3 tuvo «un par de latigazos» que frenaron su ritmo. Aun así, celebró sentirse «mejor y mejor cada carrera y calificación». «Ha sido una buena vuelta, sentía que tenía todo controlado. Hemos hecho buenas vueltas, pero esa segunda vuelta de la Q3 no ha sido nada especial y no lo suficientemente buena para la ‘’pole’'. Si hubiera hecho una vuelta perfecta estaría ahí arriba. Tenemos el ritmo, obviamente la salida y la gestión de los neumáticos serán claves. El ritmo de Mercedes es un interrogante, tendremos que ver cómo se desarrolla la carrera, será emocionante», auguró Sainz. Una vez más demostró que puede liderar Ferrari o que, como mínimo, puede estar al mismo nivel de su compañero Leclerc.

El otro gran protagonista del día fue Fernando Alonso pese a terminar por detrás de Ocon. A sus recién cumplidos 41 marcó el sexto mejor tiempo por delante de Hamilton, Bottas, Ricciardo o Verstappen, que fue décimo y tuvo problemas con el coche.