Ocon responde a los zascas de Alonso y le lanza una advertencia para 2023

Esteban Ocon y Fernando Alonso tuvieron su enésimo y quizás último encontronazo en pista como compañeros de equipo en Brasil, después de una nueva defensa excesivamente tenaz por parte del piloto francés, que luego se vio completada por un impacto de Alonso sobre el eje trasero de Ocon, lo que se tradujo en una sanción para el ovetense, en una nefasta carrera al Sprint para los hombres de Alpine que en palabras de Otmar Szafnauer “fallaron al equipo”.

Tras lo ocurrido, una conversación de radio de Ocon resultaba especialmente reveladora de cuán tensa es la situación entre ambos pilotos:

Ingeniero: “Fernando está detrás, no te centres en él”

Ocon: “Dejadme correr, lo valoraré cuando la cosa se ajuste un poco más”

Ingeniero: “Esteban, no quiero que luches con Alonso ¿entendido?”

Ocon: “Necesito pasar a Vettel, no voy a luchar con Fernando”

Así fue, ya que Fernando Alonso adelantó sin oposición y se escapó de su compañero. Finalmente, el español terminó en quinta posición, tres puestos por delante de Esteban Ocon, que se defiende y aclara sus mensajes por radio.

«Creo que no ha sido muy bien traducido. Porque la gente pensó que no quería dejar pasar a Fernando. Dije: “No, no lo dejaré pasar en el reinicio. Voy a pasar a Seb. Y luego, una vez que se resuelva la situación, lo haremos”», señalaba el francés.

«”No voy a pelear. Lo voy a dejar ir”. Y eso fue lo que hice. No podría haberlos retenido. Fue muy rápido con el neumático blando. Y, obviamente, había puntos que conseguir para el equipo. Así que sabía que estaba en esa situación y el equipo no necesitaba decirme qué hacer», argumentó Esteban Ocon, algo molesto.

“Me motiva más para ganarle”

Asimismo, también le preguntaron por las palabras de Fernando Alonso tras el choque en la carrera al sprint, y fue ahí cuando Ocon deslizó su molestia.

“Sobre lo que dijo Alonso de él cuando estaba enfadado por lo acaecido en la carrera al sprint, el francés no ocultaba su malestar con el asturiano. “No fue demasiado agradable lo que dijo en la Prensa sobre mí. Siempre le he tenido mucho respeto. Es una leyenda y le guardaré respeto siempre. Y sí, no importa lo que le haya dicho a los medios. Aunque prefiero que lo hablemos cara a cara”, indicaba.

Sin embargo, Ocón no se resistió a deja un último recado al asturiano de cara a 2023: “¡Me motiva aún más ganarle el año que viene!”.