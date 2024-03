Aston Martin tira de chequera para tratar de retener a Fernando Alonso: oferta millonaria

La cuarta carrera del mundial 2024 llegará el primer fin de semana de abril al legendario circuito de Suzuka en Japón pero mientras las escuderías afilan sus armas para la cita, los rumores roban el protagonismo a la pista en el Gran Circo.

La confirmación de que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, abandonará Mercedes al finalizar la próxima temporada para vestir de rojo con Ferrari en 2025, y la crisis en Red Bull, han desatado un sinfín de especulaciones y movimientos potenciales que podrían alterar significativamente la alineación de pilotos en el futuro cercano. Este cambio no solo implica la salida de Carlos Sainz de Ferrari, sino que también abre un abanico de posibilidades en lo que promete ser una temporada de traspasos particularmente agitada. La búsqueda de Mercedes por un piloto que pueda llenar el vacío dejado por Hamilton y devolver a la escudería alemana a su era dorada de dominio entre 2014 y 2021, colocaba hasta ahora a Fernando Alonso en el punto de mira como un candidato principal para acompañar a George Russell.

Estamos a la puertas de la silly season -temporada de fichajes en el mercado de pilotos- más apasionante de los últimos años. Los acontecimientos acaecidos en Ferrari y Red Bull amenazan con hacer saltar todas las piezas de la parrilla. Mucho se ha rumoreado en las últimas semanas sobre el futuro de Fernando Alonso pero en Aston Martin no parecen dispuestos a dejarlo escapar.

Desde la escudería verde no ocultan su deseo de que un monoplaza fiable decante el futuro de Alonso a su favor. "El plus que Fernando aporta al equipo es ejemplar. No es ningún secreto que queremos seguir trabajando con él. Es importante ofrecerle un paquete rápido para que crea en este proyecto y en este equipo. Hablaremos en las próximas semanas", confiesaba hace unos días Mike Krack.

Y para lograr este objetivo, la escudería británica parece dispuesta a tirar de chequera para realizar el fichaje definitivo que les permita retener al asturiano. Según informa la prensa alemana, la escudería Aston Martin está tanteando la incorporación del director técnico de Red Bull Adrian Newey para ponerse al frente de su estructura técnica la próxima temporada. Unos rumores que se han visto reforzados por la cena que Stroll y Newy compartieron durante el Gran Premio de Arabia Saudí.

Una oferta megamillonaria

Un megaproyecto que se vería incrementado con la crisis de Red Bull. Aramco, principal patrocinador del equipo, se ha obsesionado con Verstappen y Newey y quiere que ambas estrellas encabecen el proyecto ganador de la empresa saudí en Aston Martin. La situación en las últimas semanas ha sido muy tensa dentro de Red Bull, donde se ha puesto en entredicho el futuro de todas las vacas sagradas dentro del equipo, y Adrian Newey entre ellos, quien firmó una renovación multianual con el equipo el año pasado.

Además, Aston Martin abandonará Mercedes para incorporarse a Honda, con la que contará con el apoyo de un equipo oficial, base fundamental para intentar ganar. Reencontrarse con los japoneses es un hecho que puede resultar muy intersante para el ingeniero estrella de la fórmula 1.

Newey, siempre discreto, se ha mantenido al margen de la guerra interna que azota estas últimas semanas al equipo Red Bull a raíz del caso Horner, pero a nadie se le escapa que no está a gusto con la situación y podría aceptar el cheque en blanco de Stroll para cambiar de aires. Un cheque que deberá ser multimollonario si tenemos en cuenta su actual salario. Un ingeniero de pista, que es la mano derecha de su pilotos, está en torno a los 110.000 euros, un cifra que se sitúa muy lejos de los 10 millones de euros que cobra Adrian Newey en Red Bull.

Aston Martin ya ha fichado a varios ingenieros de renombre, como lo son Dan Fallows, Mike Krack o Tom McCullough entre otros, pero el fichaje de Newey sería la pieza final a un rompecabezas que va tomando forma y que llevaría al equipo de Alonso al primer nivel.