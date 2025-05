Buenas noticias para Fernando Alonso: habrá mejoras en Imola, Mónaco y España

Aston Martin no levanta cabeza y le queda mucho trabajo por hacer si quieres salvar la temporada. En la escuadra verde son conscientes de que deben dar un giro total tras otro fin de semana nefasto en el que el AMR25 dejó claro que no está a la altura de lo esperado. Han pasado seis grandes premios y el asturiano mantiene su casillero a cero.

Tras el GP de Miami, el piloto español mostró su frustración por el mal fin de semana donde terminó decimoquinto, pero dejó claro que no le "cansa" estar en las últimas posiciones porque es lo que esperaba "al principio del año". "Eso pasa una vez cada doce carreras, que hay un caos, una bomba atómica, y puedes coger puntos. Hubo tres ocasiones este año, la primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar", dijo en declaraciones a Dazn. El doble campeón del mundo, enfadado el sábado y resignado el domingo, recordó que lo visto en Miami es lo que espera de la temporada. "Hemos perdido tres oportunidades, a ver si la próxima no la perdemos. En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí, ojalá Imola podamos mejorar", afirmó.

«Espero que podamos dar un paso adelante en Imola. Las actualizaciones llegarán, pero llegarán para todos. Sólo hablamos de las que vienen para Aston, como si los demás estuvieran de vacaciones. Pueden venir a Imola, todo el mundo recibirá algo nuevo», añadió.

Tras las críticas del asturiano en Aston Martin han tomado nota y ya anuncian que no solo habrá mejoras en Imola sino también en Mónaco y España.

El plan de Aston Martin

Se prevé que las mejoras se centren en un desarrollo aerodinámico significativo, un mayor desarrollo de la eficiencia del suelo del monoplaza y una óptima refrigeración y gestión de los neumáticos.

Andy Cowell, jefe de la escudería, ha confirmado plan de evoluciones previsto en la fábrica: “Puede que llevemos piezas a Ímola, tenemos tiempo para valorar si es lo correcto. Tenemos piezas diferentes para Mónaco, pero probablemente todos lo hacen porque es un circuito único. Y también piezas diferentes para Barcelona, algunas relacionadas con el cambio de reglas en el alerón delantero, y otras relacionadas con evoluciones que tenemos en camino”.

Cowell admite que el principal objetivo es «mejorar la correlación» entre los datos de simulación y la realidad en la pista. Para ello, Aston Martin llevará nuevas piezas a los próximos tres circuitos, y «algunas serán piezas de test más que actualizaciones definitivas».

Tras seis carreras para olvidar, habrá que esperar a la próxima cita -del 16 al 18 de mayo en el Gran Premio de Emilia-Romaña- para comprobar si el plan de la factoría es suficiente para llevar a Alonso al menos a la zona de puntos.