Aston Martin: Alonso, quemado; Newey pasa del coche y un año que sobra

Al igual que ocurre en otros muchos deportes en el que tener un elevado presupuesto no es sinónimo de éxito en la F-1 sucede lo mismo. Una de las escuderías que más inversión está realizando en los últimos años es Aston Martin, pero los resultados esta temporada son penosos. El pasado fin de semana firmaron uno de sus peores Grandes Premios y sus dos pilotos, Alonso y Stroll, acabaron último y antepenúltimo en Miamo.

En el caso del equipo de Alonso van a estrenar fábrica, túnel de viento, simulador y un equipo nuevo de ingeniería encabezado por el mejor en lo suyo, Adrian Newey. Pero todo eso no basta si las piezas no encajan y de momento no lo hacen. Los procesos tienen que ir al milímetro y un buen equipo se define por su capacidad para salir de los problemas en un tiempo razonable. Hoy, a pesar de no tener el mejor coche, Red Bull es la organización más evolucionada. Y además, tiene un piloto, Max Verstappen, que puede maquillar muchas cosas en pista.

En el caso de Aston Martin el panorama no es sencillo. Desde su dirección se ha fiado todo a 2026, el año del cambio de reglamento técnico que durará muchos años, pero han dejado la presente campaña al margen. Y eso les está afectando porque a día de hoy son poco menos que el último equipo de la parrilla de salida. Una escudería no se hace de un día para otro, aunque tengas muchos millones como es el caso de su propietario, Lawrence Stroll. En 2023, con un buen monoplaza, el equipo no tuvo capacidad para evolucionar el coche. Tampoco lo hizo en 2024 y 2025 está camino de ser un fracaso absoluto.

Newey no quiere saber nada de un coche que no ha diseñado él y las mejoras que puedan llegar en las próximas carreras no supondrán un gran salto adelante. Por eso Fernando Alonso estaba tan enfadado el pasado sábado tras la carrera Sprint. Sugirió un planteamiento táctico arriesgado entrando en boxes antes que nadie. Quienes lo hicieron rondaron el podio y él terminó en la posición real del rendimiento que ofrece hoy su monoplaza. Es decir, lejísimos de los mejores. Le queda una temporada muy larga a Fernando Alonso y a la escudería Aston Martin.