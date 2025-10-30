Oficial
Un campeón del mundo de F-1 anuncia su retirada: "Será mi última carrera..."
Competirá por última vez en Baréin a principios de noviembre antes de colgar el casco definitivamente.
Jenson Button fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 con el equipo Brawn GP, logrando el título tras quedar en quinta posición en el Gran Premio de Brasil. Este fue el primer y único título mundial del piloto británico en la categoría. Y lo hizo con una escudería que había nacido apenas 10 meses antes y que se llevaron además además el título de constructores.
Ahora, 16 años después, ha confirmado su retirada definitiva del automovilismo.
El campeón del mundo de 2009 competirá por última vez en las Ocho Horas de Baréin a principios de noviembre antes de colgar el casco definitivamente.
Button puso fin a su carrera en la F1 al finalizar la temporada 2016, antes de regresar para una única participación con McLaren en el Gran Premio de Mónaco de 2017. Desde entonces, el piloto nacido en Somerset ha competido en diversas categorías, incluyendo la NASCAR Cup Series y el Campeonato Mundial de Resistencia.
El piloto de 45 años, que continúa trabajando como comentarista en la cobertura de Sky Sports F1, reveló en julio que se retiraría de las carreras a tiempo completo y dejaría su puesto en Jota Cadillac, pero Button ahora ha confirmado que sus días como piloto pronto llegarán a su fin.
"Será el final"
"Esta será mi última carrera. Siempre me ha gustado Bahréin, creo que es un circuito divertido, y voy a disfrutarlo al máximo porque este será el final de mi carrera profesional como piloto", dijo Button a BBC Radio Somerset .
"He disfrutado mucho de mi tiempo con Jota en el WEC, pero mi vida se ha vuelto demasiado ajetreada, y no es justo ni para el equipo ni para mí mismo llegar a 2026 pensando que voy a tener tiempo suficiente para ello", añadió.
"Mis hijos tienen cuatro y seis años, y cuando estás fuera una semana, te pierdes tantas cosas que ese tiempo no vuelve. Siento que me he perdido mucho los últimos dos años, lo cual no me importó porque sabía que pasaría, pero no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo otra temporada", sentencia.
Tras un inicio de temporada complicado en Qatar e Imola, el equipo de Button se recuperó y, tras unas sólidas actuaciones en Spa y Le Mans, consiguieron su único podio de la campaña en Sao Paulo.
