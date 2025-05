Carlos Sainz no aguanta más y estalla contra Williams: "Así no es como voy a correr..."

El Gran Premio de Miami parece que ha sido la gota que ha colmado la paciencia de Carlos Sainz. Después de comenzar desde el sexto lugar en la parrilla, Sainz terminó en noveno lugar cuando ondeó la bandera a cuadros, mientras que Alex Albon corrió al quinto lugar desde su séptimo lugar en la parrilla para recuperarse después de que una penalización le quitara sus puntos en la carrera Sprint.

La carrera estuvo dominada por las discusiones internas del equipo Ferrari, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton intercambiaban posiciones, pero también por el descontento en Williams después de que una instrucción de equipo fuera mal comunicado a sus pilotos. El enfado fue tal que Sáinz aseguró haberse sentido como un "estúpido".

Fallo de comunicación

Al inicio de la carrera, debido al incidente fuera de pista de Lando Norris, Sainz y Albon hicieron contacto en la curva 3 y esto provocó algunos daños en el suelo de Sainz. Además, Sainz también sufrió por llevar un juego de neumáticos medios usados, mientras que Albon tenía el beneficio de un juego nuevo.

A medida que se desarrollaba la carrera con Sainz por delante de Albon, el español estaba convencido de que Albon no lo atacaría, y dijo por radio: «Sí, adelante, chicos. Estamos comprometiendo la carrera. Recuperemos nuestro ritmo».

Sainz dijo que "me vendría bien un poco de ayuda de Alex", insinuando que pasaba más tiempo mirando por los espejos a su compañero de equipo de lo que le gustaría, y le contestaron que "Alex ha recibido la llamada", por lo que la intención de mantener la posición y avanzar juntos parecía clara.

Sin embargo, Sainz se sorprendió cuando Albon lo superó para colocarse sexto, y el español recibió la orden de "mantenerse dentro del DRS".

“Probablemente fue en el momento exacto de ese mensaje cuando lo adelanté”, dijo Albon. Pero el madrileño no ocultó su malestar por el hecho de que su compañero de equipo, Alexander Albon, fuese tan agresivo con él cuando la estrategia no parecía ir por esa línea.

Un gran error operacional

"Aun así creo que he aguantado bastante bien a los Ferrari detrás, en la batalla con Alex, que obviamente habrá que revisar porque el equipo me ha dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme. Fue un error operacional que no puede pasar el día que queramos luchar por victorias y campeonatos del mundo, tenemos que aprender como equipo para que esto no pase. Por otro lado, si tiene que pasar el año en el que estamos luchando entre quintos y octavos habiendo hecho podiums y ganado carreras", explicó.

"A mí tampoco me va la vida en un quinto o un octavo, en diez años no me acordaré, lo importante es que aprendamos entre todos para que cuando llegue la oportunidad de luchar por podios y victorias no vuelva a pasar lo de este fin de semana y aprender como equipo a ejecutar el fin de semana", cerró Carlos Sainz.

La clarificadora radio de Sainz

Pero aún hay más y es que las radio de Sainz revela la conversación con su ingeniero en la que el piloto español no duda en mandar una seria advertencia a su escudería. "Una carrera fuerte, con mucho que aprender. Sí. Hay cosas que comentar", le decía Jedo Gaetan, su ingeniero de pista. Y en so momento Sainz lanzaba un claro aviso: "Sí, no es así como voy a correr, chicos. Me da igual. He perdido mucha confianza en todo" sentenció.