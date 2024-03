Aston Martin da una alegría a Fernando Alonso: ya hay fecha para la revolución total del AMR24

Fernando Alonso arrancó 2024 con un noveno puesto en el GP de Baréin. El español predijo que acabaría en esa posición antes de empezar la carrera y acertó. El asturiano arrancaba así la temporada con un auténtico baño de realidad y no ocultaba sus dudas respecto al potencial de su AMR24. A pesar de la grandes expectativas que se habían desatado tras los test y la clasificación, la realidad es que a los Aston Martin les faltó ritmo para competir. Y no solo solo ante Red Bull que empezó la temporada con el mismo dominio que la terminó sino también ante Ferrari, Mercedes y McLaren.

Sin embargo, desde la escudería pedían calma y aseguraban que tenían en marcha un plan de desarrollo agresivo que ya pudo verse en Yeda. En Arabia, los de Silverstone implementaron cambios en la esquina delantera derecha para mejorar el rendimiento y acondicionamiento de flujo. Se revisó la forma de la pala en la zona delantera, con cambios de entrada y salida. También incorporaron tirantes modificados en el deflector trasero. La geometría modifica el flujo alrededor del neumático y mejora la forma de la estela para reducir el efecto en las partes del coche situadas más abajo.

Asimismo, estrenaron un nuevo alerón trasero. La cascada de este nuevo alerón es menos agresiva, con dos opciones diferentes de flaps. Este alerón proporciona al AMR24 un ala con menos carga y, por lo tanto, menor resistencia para adaptarse al circuito.

Con las innovaciones de su AMR 24, el piloto ovetense impresionó en el Gran Premio de Arabia Saudí con un rendimiento envidiable a lo largo de las 50 vueltas para finalmente obtener una satisfactoria quinta posición con la que resarcirse de lo ocurrido en la carrera inaugural en Bahréin.

Sin embargo, el asturiano es consciente que aún les queda mucho por mejorar. "Yo creo que nos faltan tres o cuatro décimas de evolución de coche, traer piezas de mejora que nos den tres o cuatro décimas. Cuando tienes eso, las carreras sí empiezan a cambiar de rumbo y empiezas a tener el ritmo que tienen ellos. Es lo que nos falta, somos quinto equipo, lo éramos en Abu Dhabi, lo éramos en Bahrein, lo seguíamos siendo aquí", analizaba tras la carrera.

“Vamos a ver cómo se da Australia, yo creo que de Bahréin a aquí hemos hecho un pequeño paso. Somos rápidos a una vuelta pero en carrera no podemos con los McLaren y probablemente con los Mercedes tampoco, solamente tuvimos la suerte de estar delante de ellos. Vamos a seguir intentando calificar bien, pero hay que encontrar soluciones para el ritmo de carrera de cara al próximo gran premio”, concluía Fernando Alonso.

Gran paquete de mejoras para mayo

Desde Aston Martin tomaron nota al ser conscientes de que tienen un coche más competitivo a una vuelta que en ritmo de carrera. Para corregir este defecto, Krack ha confesado que habrá actualizaciones continuas en todas las carreras. En declaraciones recogidas por Formu1a.uno, Krack ha revelado los planes del equipo. Los de Silverstone no planean introducir grandes novedades durante la gira asiática ni en Miami y esperarán a mediados de mayo, cuando llegarán los primeros paquetes de mejoras de la temporada.

"Hemos probado algunos cambios en el coche para proteger los neumáticos», comentaba Krack sobre los cambios en Arabia Saudí. Queremos evolucionar el coche continuamente, así que habrá algunas evoluciones en todas las carreras". apuntaba. Sin embargo, el jefe de Aston Martin apuntó a la cita de Imola como el escenario del primer gran paquete de mejoras de los de verde.

Desde la escudería verde no ocultan su deseo de que estas mejoras decanten el futuro de Alonso a su favor. "El plus que Fernando aporta al equipo es ejemplar. No es ningún secreto que queremos seguir trabajando con él. Es importante ofrecerle un paquete rápido para que crea en este proyecto y en este equipo. Hablaremos en las próximas semanas", confiesa Krack.