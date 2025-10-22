El negocio de la F1: cuánto pagan los circuitos y qué exige la FIA para albergar un GP

Desde su primera temporada en 1950, la Fórmula 1 ha ido más allá de los circuitos. Lo que nació como una competición de ingenieros y pilotos, se ha transformado en un espectáculo global que combina deporte, tecnología y lujo. Actualmente, no sólo representa a la categoría reina del automovilismo, sino también un negocio que mueve miles de millones de dólares cada año.

Durante buena parte del siglo XX, los circuitos europeos tradicionales fueron el eje del campeonato. Monza, Silverstone o Mónaco no solo eran sedes de carreras, sino símbolos donde la pasión por el motor superaba los beneficios. Sin embargo, esta lógica cambió en 2017, cuando Liberty Media asumió el control de la categoría. Desde entonces, el objetivo ha sido convertir la F1 en un producto de entretenimiento, apoyado por las plataformas digitales y contratos millonarios.

Ahora, con la llegada de nuevos Grandes Premios como el de Las Vegas o Miami, ha dejado en segundo lugar a la historia y los comienzos de lo que un día fue el verdadero automovilismo. Detrás de cada GP hay una larga lista de condiciones y documentos que la FIA ha establecido para decidir quiénes entran y salen del calendario más codiciado del mundo del motor.

Los circuitos que resisten al tiempo

Pese al nuevo punto de vista que le ha dado Liberty Media a la Fórmula 1, hay circuitos legendarios que siguen siendo el alma del automovilismo. Monza, conocido como "el templo de la velocidad" se mantiene desde 1950, aunque se perdió una temporada. Mónaco, es el símbolo del lujo, con un circuito urbano estrecho y técnico, pero cuya historia le garantiza unas condiciones únicas.

Silverstone y Spa-Francorchamps también mantienen su lugar por méritos deportivos e históricos. El trazado británico fue sede del primer GP de Fórmula 1 y aún hoy ofrece algunas de las batallas más sorprendentes. Por último, Suzuka en Japón, completa este grupo selecto. Sin embargo, en tiempos donde los contratos superan los 50 o 60 millones de dólares anuales, el valor histórico no siempre garantiza permanencia.

Requisitos y documentación para un GP

Ser parte del calendario de F1 no es simplemente tener una pista y graderíos, sino cumplir con un exigente manual técnico y administrativo de la FIA, que regula hasta el último detalle. El primer paso es obtener la licencia de circuito de Grado 1, el nivel más alto dentro del sistema de homologación de la Federación Internacional del Automóvil. Sin este aval, ninguna instalación puede recibir un Gran Premio.

Dimensiones y diseño de pista

No existen reglas para la forma del trazado, pero si unas regulaciones que deben cumplir los circuitos. Las rectas no pueden tener más de 2 km, por ejemplo, y las pistas deben tener al menos 3,5 km de longitud en total. La única excepción es el Gran Premio de Mónaco, que se queda corto, con 3.337 km. Además, los nuevos no deben superar los 7 km de longitud.

Las pistas permanentes deben tener al menos 12 metros de ancho en todos los puntos. En cambio, las temporales pueden evitarlo. Por otro lado, la parrilla de salida debe tener al menos 15 metros de ancho, y el ancho de la pista debe mantenerse en la primera curva, la cual debe tener un cambio de dirección de al menos 45 grados, con un radio inferior a 300 metros.

F1 - UNITED STATES GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

En parrilla, las posiciones deben de estar separadas por 8 metros en el caso de F1. Por su parte, la FIA señala que la línea de salida debería "preferiblemente" estar a al menos 250 metros antes de la primera curva y por último, el pitlane debe tener al menos 12 metros de ancho. Aun así, la FIA considera algunas excepciones en cuanto a las anchuras o pendientes del trazado.

Barreras y protección

No hay una regla establecida sobre el tipo de barrera que debe usarse en una curva o al final de una recta, pero la FIA sugiere que una combinación de césped, escapatoria de superficie sellada, lechos de desaceleración, barreras de frenado, y, cuando sea necesario, se pueden colocar barreras absorbentes de energía o una combinación de ellas. Los tipos más comunes son las barreras TecPro, las SAFER (Steel and Foam Energy Reduction) y las tradicionales de triple capa metálica (Armco), combinadas con zonas de grava o asfalto de frenado controlado.

Centro médico y protocolos de emergencia

Cada Gran Premio debe disponer de al menos un quirófano plenamente equipado, una sala de reanimación, dos ambulancias médicas avanzadas y un helicóptero sanitario disponible en todo momento. Además, el hospital de referencia más cercano no puede estar a más de 20 minutos de distancia (por carretera o por aire), y el protocolo médico debe incluir coordinación con autoridades locales y equipos de rescate.

Cuánto pagan los circuitos por estar en Fórmula 1

El espectáculo tiene su precio, y en la Fórmula 1 se mide en millones. Según estimaciones de medios especializados, los circuitos pagan entre 17 y 70 millones de dólares por temporada para tener un GP dependiendo del prestigio, ubicación y acuerdo comercial. En total, las tasas por promoción de carreras generan el 30% de los ingresos anuales de la F1, un cifra clave para Liberty Media y la FOM (Formula One Management).

En estos casos, los circuitos históricos gozan de preferencia. Mónaco paga entorno a 15 millones de dólares al año, mientras que Silverstone o Monza rondan los 25 millones. En cambio, las nuevas incorporaciones superan los 55 millones por temporada o en el caso de Australia, unos 70 millones anuales hasta 2035. Aun así, hay excepciones como Miami o Las Vegas que son gestionadas por la propia F1, en las que Liberty Media invirtió más de 400 millones y actualmente, factura por encima.

Calendario 2026 de F1