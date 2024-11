El dardo a Verstappen que ha impactado a la F-1: "No corre limpio, es un matón"

El británico Lando Norris (McLaren) afirmó este viernes, tras acabar segundo la calificación para el 'sprint' del Gran Premio de São Paulo, que "odia" que le pregunten "todo el tiempo" sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), del que dijo que no le importa "si queda primero o último".

"No me importa, odio esas preguntas. Simplemente voy a correr. No me importa desde donde sale (Verstappen). Estoy centrado en mi propio trabajo", declaró a los micrófonos de los medios oficiales de la Fórmula Uno, en el circuito brasileño de Interlagos. "Es la misma pregunta todo el tiempo y no me importa si sale primero o si sale último. Yo haré lo mejor que pueda", completó.

Norris partirá segundo en el 'sprint' del sábado, justo por detrás de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, mientras que Verstappen saldrá desde la cuarta posición de la parrilla. El británico está tan solo 47 puntos por debajo de Verstappen en la clasificación de pilotos, cuando faltan cuatro pruebas para finalizar el campeonato.

Los ánimos entre ambos se han caldeado después del Gran Premio de México, en el que el triple campeón mundial recibió una sanción de 20 segundos por echar de la pista dos veces a Norris al intentar adelantarlo. El duelo entre los dos pilotos está que arde y una leyenda de la F-1 no ha dudado en pedir a Norris un cambio de actitud si quiere dar un golpe al mundial. "No puede ir de víctima ante Max que es un matón".

Juan Pablo Montoya, considera que es una broma lo que Lando Norris está está haciendo con Max Verstappen. "Mantiene una actitud de víctima, una necesidad de complacer, todas esas manifestaciones blanditas no son propias de un verdadero aspirante al campeonato mundial..." afirma.

Según Montoya, Norris se está complicando la vida a sí mismo con la forma en que se relaciona con Verstappen. ¡Sería difícil discutir con él!

"Max no corre limpio"

"Lando es un piloto muy talentoso, rápido y limpio, pero lo que está haciendo es una broma. No puedes luchar por el título mundial contra cualidades como las de Max Verstappen diciendo que lo respetas, que es el mejor piloto del mundo, y además pidiendo disculpas por algo que ni siquiera hiciste... No me malinterpreten, puedes pensar eso para ti mismo, pero no lo digas públicamente, porque eso sugiere debilidad. Me gusta mucho Lando, pero no le haría daño cerrar la boca y dejar de lado el papel de víctima. ¡Porque con eso nunca nadie ha ganado campeonatos mundiales!" sentenció.

Pero el que fuera chico malo de la F_! también se quedó a gusto con Max Verstappen. "Lando le tiene demasiado respeto, lo cual no es malo. Lando es un gran tipo y sólo quiere correr limpio, pero no puedes hacerlo si compites con alguien como Max, que no corre limpio".

"La única forma de pararle es empujarle. Max tiene que saber que tiene algo que temer de Lando. Cuando Carlos (Sainz) le bombardeó no le dio ninguna oportunidad de luchar. Max es el matón. Como piloto, no es lo que quieres ver, pero es una jugada inteligente. Max está más acostumbrado a tipos como Hamilton, que no se detendrían ante él ", ha concluido Montoya en unas declaraciones para 'InstantCasino'.