Desastre para McLaren en la Sprint de Estados Unidos

Hace unos años, en 2021, cuando la Fórmula 1 implementó el formato de las carreras Sprint, buscaba justamente todo lo que ocurrió este sábado en Austin, Estados Unidos. El planteamiento era que hubiera tensión, más nervios, más prisas y, con eso, más errores y emociones para obtener un triunfo efímero que apenas dura unas horas hasta que empieza el verdadero Gran Premio de los domingos.

Y sólo vale unos pocos puntos, aunque buenos son, sobre todo, cuando está en juego el título. En esta ocasión, todo ocurrió en la salida. Verstappen marcó la «pole», arrancó muy bien y por detrás se desató el caos. Piastri fue el origen de todos los problemas. Norris le ganó la batalla en la frenada, quiso corregir, se metió por el interior y chocó con Hulkenberg, que a su vez le impulsó para colisionar con el propio Norris.

El daño colateral fue Fernando Alonso, que recibió el toque del Sauber de Hulkenberg y pinchó. No pudo regresar a boxes y ahí acabó su carrera. Lo que pudo haber sido un podio se convirtió en una enorme decepción y un tremendo enfado del asturiano.

La guerra dentro de McLaren es cruenta con dos pilotos luchando por el título y jugando sus bazas dentro y fuera de la pista. Hace dos fines de semana en Singapur Norris chocó ligeramente con su compañero, aunque no le produjo daños que le impidieran continuar en carrera. Pero semanas después, el equipo inglés, después de analizar la situación, comentó que el británico sufriría consecuencias, aunque no detalló más.

Sin embargo, tras el error de Piastri en Texas, las cosas deberían volver a su sitio. Eso sí, McLaren culpó de todo a Nico Hulkenberg. Probablemente, Zak Brown (CEO) no vio bien la acción antes de señalar al alemán.

Con las cosas así, Verstappen quiso escaparse, pero tuvo que emplearse a fondo para sujetar a Russell, que exprimió al máximo el Mercedes. En una de las curvas le «tiró» el coche, pero no fue suficiente. La tercera plaza fue para Carlos Sainz, que evitó el desastre inicial y poco después mantuvo la distancia con los Ferrari, que, además, perdieron tiempo cuando Leclerc y Hamilton lucharon entre sí durante unas pocas vueltas.

El británico ganó la particular pelea, pero no pudo cazar a Sainz, que una vez más terminó por delante del piloto que le sustituyó en la «Scuderia».

Verstappen ganó la carrera (que terminó bajo safety car) y recortó ocho puntos tanto a Norris como a Piastri. Se mantiene lejos, aunque si las cosas siguen así ya nadie puede decir que esté fuera de la lucha por el campeonato. McLaren deberá reaccionar, dentro y fuera de la pista, para evitar ridículos como este, aunque desde la dirección de carrera y los comisarios hayan calificado el incidente como un lance de carrera. No hubo sanciones para nadie. Este domingo, los McLaren volverán a tener una nueva oportunidad, pero visto lo visto, la tensión será máxima entre sus pilotos y los ingenieros de cada uno, los que deberán aplicar las estrategias. Los nervios estarán en todas partes.

Clasificación Sprint Estados Unidos

1. Max Verstappen (Hol/Red Bull)37.58.229

2. George Russell (Gbr/Mercedes)a 0.395

3. Carlos Sainz (Esp/Williams)a 0.791

4. Lewis Hamilton (Gbr/Ferrari)a 1.224

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)a 1.825

6. Alex Albon (Tai/Williams)a 2.576

7. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull)a 2.976

-- Fernando Alonso (Esp/Aston Martin)Accidente

General

1. Oscar Piastri (Aus/McLaren)336 puntos

2. Lando Norris (Gbr/McLaren)314

3. Max Verstappen (Hol/Red Bull)281