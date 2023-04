Fernando Alonso no se corta y carga contra Carlos Sainz por lo ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha dicho este sábado que su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) le había llevado "contra el muro en la curva 2" durante la carrera al esprint del Gran Premio de Azerbaiyán, algo que el asturiano ha definido como "un poco sorprendente" en esta cuarta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. "Hemos sumado puntos hoy, que no era fácil saliendo octavos. Incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos porque la verdad es que Carlos [Sainz] me llevó contra el muro en la curva 2, ha sido un poco sorprendente. Pero a ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición", ha comentado Alonso después del Sprint a los micrófonos de DAZN.

"El DRS creo que ha funcionado. Ha sido la palabra que más veces hemos usado dentro del equipo porque en cada sesión hemos tenido problemas. Dos veces por lo menos sí que ha funcionado en la carrera, otra vez no lo sé porque no miré el retrovisor. Así que supongo que lo analizaremos esta noche y, si hay que hacer algún pequeño cambio, ojalá que mañana funcione también", ha augurado el piloto ovetense. Además, pensando ya en la carrera larga dominical por las calles de Bakú, Alonso ha destacado que salen "un poco más adelantados; en vez de octavos, sextos". "Así que a ver si podemos estar en el 'top 5', que sería la mejor noticia de este fin de semana. No hemos ido muy rápido; así que, si podemos acabar el fin de semana con un sexto hoy y un 'top 5' mañana, firmaría ahora mismo", ha concluido.