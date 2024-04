Fernando Alonso reabre los rumores sobre su retirada: una decisión que afectará a otro español

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso explicó este jueves los motivos que le han llevado a renovar su contrato con Aston Martin hasta 2026, algo que resultó "fácil" una vez comprobó sus ganas de seguir en el 'Gran Circo' y con un proyecto que fue siempre su primera opción, aunque tuvo otras conversaciones. "Fue fácil. Creo que no cambió mucho desde que hablamos en febrero en el lanzamiento del coche. Necesitaba algunas carreras o algunas semanas, para pensar realmente en mí mismo, si estaba listo para comprometerme más años en la F1, porque los calendarios son un poco más intensos ahora, los coches también, el compromiso", dijo en una intervención poco después de la noticia de su renovación. "Mi amor por la F1 y mi amor por Aston Martin no cambiaron", añadió un Alonso que, eso sí, dejó claro que la "jubilación" no se la planteó en serio.

"En realidad no. Creo que nunca se me pasó por la cabeza la jubilación. Tenía un 99% de confianza en que seguiría compitiendo el año que viene, por lo que retirarme no era una opción", afirmó un Alonso que cumplirá los 45 de verde. "Este es el contrato más largo que he firmado en mi carrera, así que es algo que me mantendrá vinculado con Aston durante muchos, muchos años por venir. A ver en qué papel, a ver cuántos años más pilotaré. Pero incluso después de conducir, utilizaré más de 25 años de experiencia en la F1 más otros 10 o 15 fuera de la F1, es decir, casi 40 años de experiencia. Estoy muy motivado", dijo. ç

De la Rosa, fuera

En este sentido, ya se viene rumoreando que Fernando Alonso seguirá en Aston Martin y no sólo como piloto. Porque su renovación multianual le vincula a la marca más allá de la Fórmula 1. En otras competiciones y también como futuro directivo, es decir, como embajador de la marca.

Ese es el puesto que ocupa en estos momentos Pedro de la Rosa y ya asume que lo perderá a partir de 2026. Así lo aseguró en el podcast de 'F1 Nation'.

"Muy orgulloso de trabajar con Fernando, aunque eso signifique, una vez más, que cuando decida retirarse, se convertirá en el embajador de Aston Martin y Pedro de la Rosa estará fuera", dijo el expiloto de la Fórmula 1. No me importa (perder ese puesto), sacrificaré mi posición felizmente", continúa el español.

Conversaciones ligeras

El doble campeón del mundo explicó que sí tuvo conversaciones con algún otro equipo, sin dar nombres, pero insistió en que seguir en Aston Martin fue siempre su prioridad, sin llegar a nada con los demás por los que calificó los contactos de "conversaciones ligeras". "Una vez que tomé la decisión, creo que fue después de Australia o algo así, me senté con Aston, que como dije en febrero era mi primera prioridad, y ambos queríamos lo mismo", afirmó.

"Cuando dos partes quieren algo en un momento se llega a un acuerdo, así que estoy muy emocionado de seguir compitiendo y seguir compitiendo con este equipo, con el que me siento como en casa. También era un sentimiento de lealtad que quería expresar a mi equipo. Sentí que esto es sólo el comienzo del viaje, no podía ser el final del viaje para mí y para Aston Martin", añadió. "Sí, también hablé con otras personas. Creo que es normal cuando se inician negociaciones, es necesario equilibrar un poco cuál es el mercado, también es necesario escuchar a todos los demás. Es un procedimiento normal y creo que también es justo escuchar todas las propuestas y ver cómo se mueve el mercado. Pero en mi cabeza, Aston era lo más lógico que podía hacer", explicó.

El atractivo de Honda

Además, el piloto asturiano explicó la importante inversión de su equipo en su programa de F1, que incluye una nueva sede, un túnel de viento y una asociación de unidades de potencia con el gigante automovilístico japonés Honda a partir de 2026. "Comprometerme con un proyecto, un proyecto de un año, no tenía sentido para mí", dijo. "No es que tuviera una propuesta de un año en otro lugar ni nada por el estilo, simplemente le dejé muy claro a Aston en las primeras conversaciones que la parte atractiva de este proyecto es todo lo que estamos construyendo", con fe en Honda tras su mala pasada con McLaren. "Honda es una empresa a la que respeté siempre", comentó.

"Actualmente dominan el deporte y han sido campeones del mundo durante los últimos años (con Red Bull). Creo que tendrán una base para 2026 que ya es muy sólida, pero también tienen en Sakura la capacidad de construir algo realmente bueno. Obviamente, con los combustibles sostenibles que tendremos en 2026, esto es algo que también me encantaría experimentar", añadió. Por último, Alonso se mostró motivado en alargar su carrera sin importar la edad. "Tendré 45 años o más y seguiré pilotando. Si un día siento que no estoy motivado, o si un día siento que durante la carrera no estoy en buena forma, o siento que no soy rápido, tal vez llegue a un período de la temporada en el que no me siento rápido, tengo una relación muy honesta con Aston Martin", terminó.