¡El túnel de viento funciona!: las tres mejoras que impulsarán a Fernando Alonso en Imola

Aston Martin es consciente de que le queda mucho trabajo por hacer si quieres salvar la temporada y en la fábrica trabajan a todo rendimiento. En la escuadra verde son conscientes de que deben dar un giro total tras otro fin de semana nefasto en el que el AMR25 dejó claro que no está a la altura de lo esperado. Han pasado seis grandes premios y el asturiano mantiene su casillero a cero.

Tras el GP de Miami, el piloto español mostró su frustración por el mal fin de semana donde terminó decimoquinto, pero dejó claro que no le "cansa" estar en las últimas posiciones porque es lo que esperaba "al principio del año". "Eso pasa una vez cada doce carreras, que hay un caos, una bomba atómica, y puedes coger puntos. Hubo tres ocasiones este año, la primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar", dijo en declaraciones a Dazn. El doble campeón del mundo, enfadado el sábado y resignado el domingo, recordó que lo visto en Miami es lo que espera de la temporada. "Hemos perdido tres oportunidades, a ver si la próxima no la perdemos. En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí, ojalá Imola podamos mejorar", afirmó.

«Espero que podamos dar un paso adelante en Imola. Las actualizaciones llegarán, pero llegarán para todos. Sólo hablamos de las que vienen para Aston, como si los demás estuvieran de vacaciones. Pueden venir a Imola, todo el mundo recibirá algo nuevo», añadió.

Tras las críticas del asturiano en Aston Martin han tomado nota y ya anuncian que no solo habrá mejoras en Imola sino también en Mónaco y España.

Tres piezas claves

Tras rozar el pánico, el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola, se presenta como el punto de partida de una transformación profunda en la escudería británica. El nuevo túnel de viento, instalado en el corazón dede Silverstone, sería el responsable de estas mejoras. Según fuentes cercanas al equipo, en Imola se esperaría la llegada de un nuevo suelo, un borde de suelo revisado y un difusor actualizado. Tres piezas, claves en la generación de carga aerodinámica, que han sido diseñadas íntegramente usando el nuevo túnel de viento.

Pero aún habrá más dentro del paquete de evolución que Aston Martin ha estado desarrollando en las últimas semanas. Según adelanta DAZN, desde la dirección del equipo no quieren introducir todas las novedades de golpe, por lo que es posible que las mejoras se implementen de forma progresiva. Así, se prevé la incorporación de un nuevo alerón delantero en el Gran Premio de España, una actualización que responde a los ajustes necesarios por la reciente directiva técnica emitida por la FIA.

A partir de ahora, las nuevas piezas llegará a lo largo del año de forma escalonada y solo queda esperar si se será suficiente para colocar a Fernando Alonso en la zona de puntos.