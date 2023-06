Victoria de Verstappen; Alonso, segundo

Max Verstappen ha logrado su victoria número 41, la que iguala a Ayrton Senna y lo ha hecho después de realizar una carrera perfecta. Arrancó desde la "pole" y no ha cometido un solo error, a pesar de las dos neutralizaciones. La concentración es su único rival en pista. Eso sí, parece que la distancia con los demás se reduce, aunque todavía están lejos. Alonso no salió bien, fue superado por Hamilton, pero en pocas vueltas le lanzó un ataque que el ingles no pudo contener. Desde ese momento, el español ha mantenido un ritmo muy fuerte, sin descanso ni relajación. Ha apurado mucho los muros e incluso en una de las curvas golpeó ligeramente. El equipo ha desvelado al final de la prueba que el ovetense tuvo un problema pequeño con los frenos traseros que le obligaron a bajar el ritmo por momento. No fue suficiente para Hamilton. Por su parte, los Ferrari terminaron a las puertas del podio con Leclerc y Sainz en cuarta y quinta plaza.

