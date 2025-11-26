El vídeo con el que Red Bull se burla de la doble eliminación de McLaren: "Consejos amistosos..."

El final de la temporada 2025 promete ser uno de los más emocionantes. McLaren llegaba al final de año con la situación más o menos controlada, pero un error del equipo puede costarle el título a sus dos pilotos. Al término del Gran Premio de Las Vegas, la FIA verificaba de oficio el grosor de las planchas de titanio que protegen el suelo del monoplaza y descubrió que estaba por debajo de lo permitido. Qué significa esto. La exclusión automática.

Norris y Piastri fueron descalificados y ahora el Mundial se aprieta mucho más que antes: Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre Verstappen y Piastri, que están empatados. Quedan dos carreras y una Sprint. Todo puede pasar.

Las cosas no pudieron haber salido mejor para Verstappen y desde la escudería austríaca no dudan en burlarse de su rival.

Un dardo en toda regla

La cuenta oficial de Instagram del equipo de simulación de carreras Red Bull se ha mofado de la doble descalificación de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, ofreciendo algunos “consejos amistosos” a su rival.

Red Bull y McLaren han desarrollado una intensa rivalidad en los últimos años, y el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, y el ex jefe de Red Bull, Christian Horner, son famosos por sus encontronazos.

Hace un mes ya quedó patente esta rivalidad con el llamado 'tapegate' en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Red Bull fue multado con 50.000 euros después de que un miembro del equipo reingresara a la zona de la parrilla después de que la vuelta de formación hubiera comenzado. Pronto se supo que el empleado anónimo de Red Bull había intentado interferir con una tira de cinta dejada por McLaren en el muro de boxes para que actuara como marcador visual de Norris en la parrilla.

Y ahora, Red Bull no ha tardado en hurgar en la herida de la descalificación de los McLaren en Las Vegas a través de su equipo de simulación de carreras que publicó un breve vídeo en las redes sociales.

El video, titulado 'Cómo no obtener un descalificación...', muestra imágenes de la pantalla de configuración del automóvil del videojuego F1 con las alturas delantera y trasera llevadas al nivel máximo posible.

El clip, que ha cosechado más de 110.000 "me gusta" y casi 60.000 reproducciones en Instagram va acompañado del siguiente mensaje: "Solo un pequeño consejo amistoso".

La cuenta oficial del juego EA Sports F1 estuvo entre las que respondieron a la publicación, comentando: "No apoyamos este salvajismo (aunque es gracioso)".