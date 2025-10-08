François Mathy, un fichaje para cambiar el rumbo

La Real Federación Hípica Española (RFHE) ha dado un paso importante en su apuesta por revitalizar y profesionalizar el Salto de obstáculos. La Junta Directiva ha aprobado la contratación del jinete y entrenador belga François Mathy Jr. como nuevo responsable técnico. La incorporación busca reconducir la disciplina, la estabilidad y la ambición deportiva perdidas desde la "trama de París". Al descontento de algunos jinetes se sumó la falta de rumbo de los últimos meses, con errores administrativos que impidieron la participación de caballos en la final de la liga de Segunda División en Suiza o con la dificultad para conforma requipo en el CSIO 4* de Rabat. Los jinetes, grandes afectados junto con sus propietarios, reclamaban un impulso que devolviera confianza y dirección al salto español.

El fichaje de Mathy Jr lo adelantó Chacco Info como reflejo de la expectación que ha generado su llegada. Con la contratación, la RFHE cumple el compromiso adquirido de apostar por un entrenador internacional para afrontar un nuevo ciclo competitivo. Mathy Jr. asumirá su cargo a finales de año en busca de construir un equipo sólido, competitivo y con proyección capaz de afrontar con garantías el camino hacia los Juegos Ecuestres Mundiales de 2026.

Hijo del también jinete olímpico François Mathy, el nuevo seleccionador nacional cuenta con una dilatada trayectoria como deportista y como técnico. Ha formado parte de la élite europe y ha sumado victorias en Grandes Premios de cuatro y cinco estrellas. Actualmente es el seleccionador de Chile.

El nombramiento de Mathy Jr. responde a la necesidad de ordenar la estructura técnica del Salto español y establecer un proyecto coherente que abarque desde los jóvenes talentos hasta los combinados de máximo nivel. El equipo nacional ha atravesado una etapa irregular marcada por la ausencia de resultados y una línea de trabajo definida. A ello se sumó la ruptura con varios jinetes que renunciaron a formar parte del equipo por desacuerdos con la gestión federativa. Por ahora no hay indicios de un regreso inmediato, aunque si el objetivo común es el Mundial podrían reconsiderarlo. La RFHE busca ahora un cambio de rumbo real. Mathy Jr. deberá recuperar la confianza de los deportistas, unificar criterios técnicos y establecer un sistema de trabajo sostenible basado en la planificación y la coordinación entre los distintos niveles. También será el encargado de definir los binomios de referencia, dirigir concentraciones y diseñar la estrategia deportiva para las competiciones internacionales. Su perfil polivalente, su experiencia en la gestión de equipos y su conocimiento de los circuitos europeos son sus avales.

La llegada de Mathy Jr. ha sido bien recibida en el entorno ecuestre, que ve en él una oportunidad de renovación. Su nombre aporta prestigio, rigor y una visión moderna de la competición. Conocido por su disciplina y carácter cercano, el belga llega con la intención de devolver al equipo español la cohesión y el espíritu competitivo que le han faltado en los últimos tiempos.

La RFHE busca con él un cambio profundo de mentalidad, una gestión más profesional y una planificación a largo plazo que deje atrás la improvisación. Tras años de inestabilidad y resultados irregulares se confía en que el liderazgo de François Mathy Jr. sea el punto de inflexión que devuelva al Salto español la competitividad y la ilusión que necesita. Sin embargo, persiste la duda de si los actuales técnicos federativos mantendrán su posición con la llegada del nuevo responsable. La RFHE no se ha pronunciado, aunque todo apunta a que nada cambiará.