La frase de Pedro Acosta sobre la victoria de Marc Márquez: "¡vaya huevos!"

Pedro Acosta volvió al podio en el Sprint de Motorland, dando la vuelta a una inercia y a un fin de semana que se estaban torciendo. Para la carrera larga de este domingo, no quiere aventurar demasiadas cosas. "Tenemos que ver cómo van a ser las elecciones de neumáticos. Con el blando nadie va a acabar la carrera, porque ya el bajón de rendimiento que ha tenido todo el mundo ha sido bastante grande. Hay que ver primero qué decide la gente para montar y luego ver por dónde podemos tirar", reconocía el murciano.

Le preguntaron al de Mazarrón por la victoria de Marc Márquez después de más de mil días sin conseguirlo y, como siempre, no se mordió la lengua. "Era un poco de esperar. Después de ver el fin de semana que había hecho, era de esperar. Me alegro por él. No se merecía acabar su carrera como se preveía. Eso va a ser bueno para el campeonato, va a ser bueno para los pilotos que estamos empezando, como soy yo, va a ser bueno para la gente que está detrás, para ver la superación que ha tenido. Eso es de tener un par de huevos bien gordos. Yo me quedo con eso, los huevos que le ha echado en todo. No hoy, sino lo que ha pasado desde ese día hasta hoy", explicaba Acosta con cierto tono de admiración por la vuelta a lo más alto de Marc.

Para lo que no tenía explicación era para la superioridad de Márquez en Motorland. "No me lo explico. Maverick era muy superior a todos en América y todavía no han encontrado una explicación después de cuatro meses. No creo que se la encuentre a lo de Marc. Es verdad que aquí siempre ha ido bien. Como en circuitos como las Américas, Sachsenring... que sabíamos que Marc iba a estar ahí incluso si la situación no se daba. Creo que Marc es uno de esos tíos especiales que tiene más circuitos que los demás, que tiene muchos circuitos durante el año a favor suyo".