La frase viral de Pedrerol sobre De la Fuente que genera críticas en “El Chiringuito”

La selección española ya está en la gran final del domingo. De la Fuente está convenciendo a todos del éxito de esta selección. Además, el seleccionador se mostró crítico en la rueda de prensa al afirmar que ya se adaptó al hecho de recibir críticas. Josep Pedrerol señaló que no es el momento para colgarse medallas. "No pasa nada por decir que el otro día fue un error quitar a los extremos. Es simplemente opinar sobre nuestra selección", apuntó el presentador.

Y es que, la realidad es que muchos aficionados criticaron a Josep por sus mensajes al seleccionador desde el primer partido cuando aseguró que el partido importante era contra Italia. "Soy del Barça y critico lo que hace mal Laporta. Hay que tener espíritu crítico y todos vamos a muerte con De la Fuente. Hay que entender que todos somos seleccionadores y opinamos sobre cosas que ocurren. Voy con la selección española y aquí cada uno tiene su punto de vista. Cuando De la Fuente criticó a Rubiales pues a mí no me gustó. De la Fuente maneja muy bien la selección, pero también tuvo suerte en momentos puntuales. Criticar cosas de la selección no es ir en contra de España", se defendió Pedrerol.

Hay que tener en cuenta que en "El Chiringuito" hay muchas opiniones y una de las más virales fue la del periodista Juanma Rodríguez. "De la Fuente es un tipo con suerte y me alegro de ello", aseguró Rodríguez al explicar que los jugadores también tienen mucha culpa de la actual situación. Esta opinión no sentó nada bien a muchos fans de la selección que no llegan a entender "que no se apoye al seleccionador" cuando ganó la Liga de Naciones y ahora llevó a España hasta la final. Sin duda, un debate sano con muchas opiniones.