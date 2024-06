Morata, el capitán incomprendido

El «7» es un número con un significado como ningún otro en la selección española. Era el número de Raúl que heredó Villa sin dudar cuando Luis Aragonés dejó de convocar al que era entonces el máximo goleador de la historia de la Roja. El asturiano se quedó con el número y no tardó mucho en adelantar a Raúl en la clasificación histórica de goleadores. Ahora el «7» pertenece a Morata, que además lo acompaña con el brazalete de capitán. Un líder, aunque no lo parezca fuera del vestuario.

«Lo primero de todo a los que vienen por primera vez ayudarles, decirles que si necesitan algo, que entiendan lo más rápido posible que si han llegado aquí es porque son importantes. Que no es para venir aquí a entrenar una semana o dos. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es Ayoze, que es la primera vez que viene aquí con nosotros y a lo mejor mete un gol decisivo para una Eurocopa», dice Morata para explicar su labor como capitán.

«Eso es lo que hay que transmitirles, que cualquiera puede ser importante y sobre todo que cualquier problema o en cualquier dificultad los que hemos vivido más Eurocopas o los que hemos pasado momentos difíciles les podemos ayudar», añade. Y todos los jugadores valoran esa función integradora del capitán, del que especialmente los más jóvenes destacan su sentido del humor.

Morata es el más veterano en partidos con la Roja y el máximo goleador de los jugadores en activo. Esta es su tercera Eurocopa y ya ha marcado en las tres. Solo Cristiano y Platini han conseguido más goles que él en la historia del torneo continental.

Eso no le libra al capitán de la selección de malos momentos. Como el que vivió en el Bernabéu en el amistoso de marzo contra Brasil. El estadio que fue suyo en los comienzos le pitó como si fuera el enemigo. «La noche de Brasil fue un partido que creo que podíamos haber aprovechado mejor la primera parte y haber hecho más daño a una selección como Brasil y fue una noche complicada para mí, no puedo decir lo contrario, no quiero ni dar pena ahora ni hablar de cosas negativas, estoy muy motivado con la Eurocopa, con muchísimas ganas y creo que hicimos un gran partido contra Brasil», afirma el capitán.

Es algo que ya ha sucedido más veces y que no es agradable para él ni para sus compañeros. «Es algo duro de ver, es un compañero, pero es un goleador y sabemos que va a darlo todo y está con la máxima actitud de conseguirlo», reconoce Jesús Navas. «No me acuerdo de los pitos si me fijé o no, pero no es positivo cuando pitan a un compañero, no ayuda en nada, y más con lo que nos ha dado Álvaro desde hace tiempo. Somos un equipo y de puertas para adentro son cosas a las que no prestamos atención», añade Rodri.

Esos pitos no hacen que el capitán pierda la ilusión. «Estoy a tope física y mentalmente. Es la tercera Eurocopa que tengo la suerte de jugar y ojalá sea la buena. La anterior gran parte de los que estamos aquí la tenemos clavada adentro, porque esa tanda de penaltis ante Italia quién sabe lo que hubiera sido si llegamos a ganarla», dice. Ahora Morata busca la revancha.