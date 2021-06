El brutal vídeo de Sneijder pasado de kilos y cantando que arrasa en redes

Deportes

Ya se sabía que Sneijder había cambiado su físico tras su retirada, pero el mito del fútbol holandés sigue cogiendo kilos. Ha reaparecido en un anuncio de la televisión de su país y su impactante cambio físico, además de sus dotes cantando, no han pasado desapercibido.

El que fuera centrocampista ha ganado bastante peso y las redes han alucinado con su estado.

El sorprendente anuncio de Wesley Sneijder

El exfutbolista de 37 años, ya sorprendió por su aspecto físico poco después de anunciar su retiro el 12 de agosto de 2019 y es que el jugador aumentó de peso de forma espectacular nada más abandonar los terrenos de juego. Sneijder fue fotografiado durante el partido que enfrentaba al Utrecht contra el VVV Venlo convirtiéndose en ‘trending topic’ y dando lugar a un sinfín de comentarios y burlas.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W — Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019

El mediocentro, que jugó en Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray, entre otros equipos, detalla en un libro su fracaso en los negocios, sus escarceos nocturnos y su adicción a la bebida y las fiestas. Durante una entrevista con “De Telegraaf “, Wesley Sneijder narraba en junio de 2020 que estaba contento con el libro porque quería sentirse “honesto y desnudo”, relatando sus éxitos como jugador, su crisis matrimonial, sus grandes pérdidas en los negocios, su adicción al vodka y las fiestas, bien entrada la madrugada, que fueron frecuentes durante su etapa en el Real Madrid.

En su biografía, Sneijder confiesa que tuvo serios problemas con el alcohol cuando vestía la camiseta del Real Madrid y asegura que su actitud “fue indigna” del club merengue”. Wesley reconoce que era joven y disfrutó demasiado del éxito. “No se trataba de drogas, sino de alcohol y ‘rock and roll’, y me acostumbré a eso”, dijo. Poco a poco, la noche madrileña se convirtió en algo habitual cuando era jugador madridista, según su propio relato. “No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga”, aseguró. Sneijder recuerda que sus compatriotas Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy, entonces compañeros en el Madrid, le advirtieron de que si seguía con ese ritmo, no duraría mucho en el club. Así fue. En la actualidad, parece que mantenerse en forma sigue sin ser una de sus prioridades.